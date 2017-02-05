Муса и Рэшфорд сыграют с первых минут матча «Лестер» – «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед».

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Марез, Дринкуотер, Ндиди, Муса, Варди, Оказаки.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Мата, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович.

Встреча состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой игры.

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