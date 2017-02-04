Луис Энрике отказался комментировать замену Месси в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча 21-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0). Также специалист отказался комментировать замену Лионеля Месси, которую он произвел в середине второго тайма.

«Не буду комментировать замену Месси. Вы всегда хотите историю, но я не хочу, чтобы вы что-то писали по этому поводу. Я не скажу вам ничего. С «Атлетиком» никогда не бывает легко. Неважно, какой результат, их давление означает, что на поле всегда будет борьба, но мы создавали моменты и смогли адаптироваться к ситуации. Думаю, игроки показали, что для завоевания титулов нужно и атаковать, и защищаться. Сухой матч с «Атлетиком» – верный признак того, что мы на правильном пути», – заявил Энрике.

«Барселона» занимает вторую позицию в турнирной таблице Примеры.