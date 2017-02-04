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    Луис Энрике отказался комментировать замену Месси в матче с «Атлетиком»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча 21-го тура Примеры против «Атлетика» (3:0). Также специалист отказался комментировать замену Лионеля Месси, которую он произвел в середине второго тайма.

    «Не буду комментировать замену Месси. Вы всегда хотите историю, но я не хочу, чтобы вы что-то писали по этому поводу. Я не скажу вам ничего. С «Атлетиком» никогда не бывает легко. Неважно, какой результат, их давление означает, что на поле всегда будет борьба, но мы создавали моменты и смогли адаптироваться к ситуации. Думаю, игроки показали, что для завоевания титулов нужно и атаковать, и защищаться. Сухой матч с «Атлетиком» – верный признак того, что мы на правильном пути», – заявил Энрике.

    «Барселона» занимает вторую позицию в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Marca

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    04.02.2017 22:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 февраля 2017, 10:23

      вели 2:0, вот и заменил его, пусть отдохнет ответная игра во вторник с Атлектико М. в Кубке Испании!

      2
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 5 февраля 2017, 09:16

      что тут комментировать, замена он и есть замена

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 5 февраля 2017, 06:02

      Правильно и сделал

      0
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      Рейтинг: +54

      Lokomotiv7 5 февраля 2017, 03:28

      +

      0
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      Рейтинг: +16

      Anton_1_9_ 4 февраля 2017, 23:52

      Вот не понимаю, что тут такого, тренер захотел поменять игрока в игре и пусть это мессии. Это во первых кубок (а это третий турнир), во вторых может хотел дать отдохнуть, в третьих может просто подустал (за сезон играет оченььььь много игр) или просто хотел посмотреть другого, и наконец в четвертых - это тренер и это его решение.

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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan > Anton_1_9_ 4 февраля 2017, 23:53

      Респект !!!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 > Anton_1_9_ 5 февраля 2017, 06:01

      Кубок чего? проснись

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      Рейтинг: +16

      Anton_1_9_ > russkiisergei 5 февраля 2017, 20:07

      Иди ударься головой об стену

      0
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