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    «Арсенал» не может победить в трех последних выездных матчах против команд топ-6 АПЛ

    «Арсенал» сегодня уступил в гостях «Челси» в матче 24-го тура АПЛ (1:3). Таким образом, «канониры» не сумели добиться победы в третьем по счету выездном поединке против команд из первой шестерки.

    Ранее подопечные Арсена Венгера потерпели поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 17-го тура, а в 12-м туре довольствовались лишь ничьей в игре против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:1).

    После 24-х туров «Арсенал» располагается на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков и имея одинкаовое количество баллов с «Тоттенхэмом», который проведет свою игру с «Мидлсбро» сегодня в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Opta

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    04.02.2017 18:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 4 февраля 2017, 20:22

      Арсенал уже не тот

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