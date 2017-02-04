«Арсенал» не может победить в трех последних выездных матчах против команд топ-6 АПЛ

«Арсенал» сегодня уступил в гостях «Челси» в матче 24-го тура АПЛ (1:3). Таким образом, «канониры» не сумели добиться победы в третьем по счету выездном поединке против команд из первой шестерки.

Ранее подопечные Арсена Венгера потерпели поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 17-го тура, а в 12-м туре довольствовались лишь ничьей в игре против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:1).

После 24-х туров «Арсенал» располагается на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков и имея одинкаовое количество баллов с «Тоттенхэмом», который проведет свою игру с «Мидлсбро» сегодня в 20:30 по московскому времени.