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    Луис Суарес не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

    Стали известны стартовые составы на встречу 21-го тура Примеры между «Барселоной» и «Атлетиком».

    «Барселона»: тер Штеген, Пике, Умтити, Матье, Рафинья, Туран, Гомеш, Видаль, Алькасер, Месси, Неймар.

    Запасные: Силлессен, Ракитич, Д. Суарес, Л. Суарес, Маскерано, Альба, Серхи Роберто.

    «Атлетик»: Ирайсос, Баленсиага, Ляпорт, Альварес, Леке, Сан Хосе, Итурраспе, Рауль Гарсия, Муньяин, Де Маркос, Уильямс.

    Запасные: Арризабалага, Боведа, Эрасо, Эчебаррия, Сусаета, Адурис, Саборит,

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Барселона»

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    04.02.2017 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 18:28

      плохо. Суареса будет не хватать

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