Луис Суарес не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Стали известны стартовые составы на встречу 21-го тура Примеры между «Барселоной» и «Атлетиком».

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Умтити, Матье, Рафинья, Туран, Гомеш, Видаль, Алькасер, Месси, Неймар.

Запасные: Силлессен, Ракитич, Д. Суарес, Л. Суарес, Маскерано, Альба, Серхи Роберто.

«Атлетик»: Ирайсос, Баленсиага, Ляпорт, Альварес, Леке, Сан Хосе, Итурраспе, Рауль Гарсия, Муньяин, Де Маркос, Уильямс.

Запасные: Арризабалага, Боведа, Эрасо, Эчебаррия, Сусаета, Адурис, Саборит,

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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