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    Примера. «Барселона» дома разгромила «Атлетик»

    В матче 21-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» одержала крупную победу над «Атлетиком» со счетом 3:0. Отметим, что последнее поражение каталонский клуб терпел именно от басков в рамках Кубка Испании (1:2).

    После данного успеха «Барселона» набрала 45 баллов и сократила отставание от лидирующего «Реала» до одного очка. Однако мадридский клуб имеет две игры в запасе. «Атлетик» после поражения опустился на восьмую позицию.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Барселона – Атлетик – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Алькасер, 18; 2:0 – Месси, 40; 3:0 – Видаль, 67.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 20:07
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