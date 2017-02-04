Примера. «Барселона» дома разгромила «Атлетик»

В матче 21-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» одержала крупную победу над «Атлетиком» со счетом 3:0. Отметим, что последнее поражение каталонский клуб терпел именно от басков в рамках Кубка Испании (1:2).

После данного успеха «Барселона» набрала 45 баллов и сократила отставание от лидирующего «Реала» до одного очка. Однако мадридский клуб имеет две игры в запасе. «Атлетик» после поражения опустился на восьмую позицию.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Барселона – Атлетик – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алькасер, 18; 2:0 – Месси, 40; 3:0 – Видаль, 67.

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