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    Моуринью считает, что Раньери заслужил называться сильнейшим тренером в мире

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что итальянец Клаудио Раньери, возглавляющий «Лестер», может вправе считаться сильнейшим специалистом в мире.

    «То, что удалось сотворить «Лестеру» – величайшая вещь за всю историю мирового футбола. Да, сейчас от них никто не ждет чемпионства, но их достижение прошлого сезона поистине уникально. Мне кажется, Раньери заслужил называться самым сильным тренером в мире», – сказал Моуринью.

    Напомним, в прошлом сезоне «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером по версии ФИФА.

    Источник: Skysports

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    03.02.2017 22:27
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 16:52

      Моуринью кого-то похвалил....он ли это;)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 4 февраля 2017, 10:35

      еще бы ЛЧ выиграть в этом году)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 4 февраля 2017, 00:28

      и это правда!!!

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