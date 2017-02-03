Моуринью считает, что Раньери заслужил называться сильнейшим тренером в мире

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что итальянец Клаудио Раньери, возглавляющий «Лестер», может вправе считаться сильнейшим специалистом в мире.

«То, что удалось сотворить «Лестеру» – величайшая вещь за всю историю мирового футбола. Да, сейчас от них никто не ждет чемпионства, но их достижение прошлого сезона поистине уникально. Мне кажется, Раньери заслужил называться самым сильным тренером в мире», – сказал Моуринью.

Напомним, в прошлом сезоне «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером по версии ФИФА.