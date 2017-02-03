Иско может сменить «Реал» на «Барселону»

«Барселона» заинтересована в покупке полузащитника «Реала» Иско. Отмечается, что за игрой испанца продолжительное время следит спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес.

В «Барселоне» надеются, что 24-летний футболист откажется от продления контракта со сливочными, что позволит каталонцам приобрести хавбека за небольшие деньги.

Ранее сообщалось, что Иско отказался продлевать соглашение с «Реалом» и собирается покинуть мадридский клуб.

В нынешнем розыгрыше Примеры игрок забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 15 матчах.