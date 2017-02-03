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    Иско может сменить «Реал» на «Барселону»

    «Барселона» заинтересована в покупке полузащитника «Реала» Иско. Отмечается, что за игрой испанца продолжительное время следит спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес.

    В «Барселоне» надеются, что 24-летний футболист откажется от продления контракта со сливочными, что позволит каталонцам приобрести хавбека за небольшие деньги.

    Ранее сообщалось, что Иско отказался продлевать соглашение с «Реалом» и собирается покинуть мадридский клуб.

    В нынешнем розыгрыше Примеры игрок забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 15 матчах.

    Источник: AS

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    03.02.2017 13:36
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 4 февраля 2017, 20:55

      Прямых переходов не будет между этими клубами.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      kolley > Protosser 4 февраля 2017, 21:28

      а Фигу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > kolley 6 февраля 2017, 10:48

      Перехода Фигу тоже не будет.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Protosser 6 февраля 2017, 19:16

      переход Фугу был много лет назад))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > ПаХан638 7 февраля 2017, 09:25

      Правда что ли???)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Protosser 8 февраля 2017, 21:26

      Прикинь=)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 февраля 2017, 16:11

      не перейдет, да и Реал не продаст! И нам самим тоже он не нужен, надо Коутиньо покупать!

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 3 февраля 2017, 16:03

      Он был укрепил Барсу, игрок хороший не хуже Андре Гомеша. Но учитывая факт того что он игрок Реала, то переход мало вероятен

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 февраля 2017, 15:48

      В Англию по любому уедет....тот же мс или Челси будут и платить нормально и место в основе подгонят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 февраля 2017, 15:41

      игрок хороший !!! но ни в барсе ни в реале не дадут наиграться!!! уходить надо ему из испании , а не сидеть за деньги

      1
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 3 февраля 2017, 15:34

      Шило на мыло
      Ни тут не играет, ни там не будет

      0
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 3 февраля 2017, 15:26

      Иско, в игру Арсенала отлично вписалса бы!

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 февраля 2017, 14:54

      утка)

      0
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      Рейтинг: +60

      djem94 3 февраля 2017, 13:47

      да не будет этого никогда.даже париться не надо

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