Президент «РБ Лейпцига»: «Мы поставили цель регулярно играть в международных турнирах»

Президент «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что его команда строит серьезные планы на ближайшие пять-десять лет.

«В ближайшие пять-десять лет мы поставили цель регулярно играть в международных турнирах и становиться чемпионом Германии. Мы будем брать пример с «Баварии», так как мы должны ориентироваться только на лучших», — сказал он.

Напомним, что «РБ Лейпциг» проводит свой первый сезон в Бундеслиге. Сейчас команда имеет в своем активе 42 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице.