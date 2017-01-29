«Анжи» до конца сезона будет играть на «Анжи-Арене»

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев заявил, что махачкалинская команда до конца сезона будет проводить домашние матчи на «Анжи-Арене». При этом он подчеркнул, что аренда стадиона дорого обходится для клуба из Дагестана.

«Действующий договор со стадионом «Анжи-Арена» – дорогостоящий для нас. Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно. Стадион «Динамо» не готов для сертификации в Премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса», – сообщил Абдулаев.

Ранее «Анжи» проводил домашние матчи на стадионе «Динамо» в Махачкале. На «Анжи-Арене» команда стала выступать с 2013 года.