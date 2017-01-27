Промес: «Нельзя во всем винить Аленичева. Он был уволен из-за нас»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера московского клуба связан с неудачной игрой футболистов. Напомним, российский специалист покинул свой пост по собственному желанию в августе 2016 года после поражения от АЕКа в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Как команда восприняла уход Аленичева в начале сезона?

– Это позади. Сейчас у нас Каррера. Что я могу сказать о прошлом? Плохой период, но это уже случилось. К этому не вернешься. Аленичеву я благодарен за все, что он сделал и желаю ему всего лучшего. Он наверняка следит за каждым шагом клуба. Аленичев – человек «Спартака». Как Титов и другие его помощники.

– В чем секрет Карреры, который до «Спартака» нигде не был главным тренером, не имел опыта работы вне Италии?

– Я не знаю, что он делает в своей комнате. Не представляю, в чем его секрет. Если бы знал, то стал бы главным тренером. Думаю, он просто хорошо понимает футбол. У него была славная карьера.

– У Аленичева тоже.

– Я их не сравниваю. Два разных человека. Возможно, Аленичеву нужно было где-то пойти на спад, чтобы потом подняться. Так, как это было у меня в свое время. И нельзя во всем винить Аленичева. Да, был плохой период, но это игроки выходят на поле. Из-за нас он был уволен.

На данный момент команду возглавляет Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.