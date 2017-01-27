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    Промес: «Нельзя во всем винить Аленичева. Он был уволен из-за нас»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера московского клуба связан с неудачной игрой футболистов. Напомним, российский специалист покинул свой пост по собственному желанию в августе 2016 года после поражения от АЕКа в квалификационном раунде Лиги Европы.

    – Как команда восприняла уход Аленичева в начале сезона?

    – Это позади. Сейчас у нас Каррера. Что я могу сказать о прошлом? Плохой период, но это уже случилось. К этому не вернешься. Аленичеву я благодарен за все, что он сделал и желаю ему всего лучшего. Он наверняка следит за каждым шагом клуба. Аленичев – человек «Спартака». Как Титов и другие его помощники.

    – В чем секрет Карреры, который до «Спартака» нигде не был главным тренером, не имел опыта работы вне Италии?

    – Я не знаю, что он делает в своей комнате. Не представляю, в чем его секрет. Если бы знал, то стал бы главным тренером. Думаю, он просто хорошо понимает футбол. У него была славная карьера.

    – У Аленичева тоже.

    – Я их не сравниваю. Два разных человека. Возможно, Аленичеву нужно было где-то пойти на спад, чтобы потом подняться. Так, как это было у меня в свое время. И нельзя во всем винить Аленичева. Да, был плохой период, но это игроки выходят на поле. Из-за нас он был уволен.

    На данный момент команду возглавляет Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2017 01:26
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -6

      LokoBars87 27 января 2017, 10:37

      Всё верно сказал,футболисты виноваты.Барса доказала уже ни раз что тренер не главное.Более по свински игроки подставили только Мауринью в Челси.

      1
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > LokoBars87 27 января 2017, 12:49

      А мне лично понравилось что получилось у Моуриньо с Челси . Он как человек мне очень не приятен

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Nehdan4ik 27 января 2017, 13:34

      Не видел еще не одного человека, которому он приятен)

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 января 2017, 09:38

      Его вообще винить нельзя, просто на тот момент он ещё не созрел для Спартака.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > RedWhiteFans2 27 января 2017, 10:03

      пффф... если бы он не созрел для спартака, то Спартак бы сейчас не шел на первом месте... он грамотно заложил физуху и наработал схемы... а Каррера раскрепостил игроков и держал в ежовых рукавицах, то что не мог сделать Аленичев... так что увидим, как теперь Каррера сможет подготовить команду физически...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > VVM1964 27 января 2017, 10:42

      вот вот... а получается все как в Лестере... когда командой руководил Пирсон и при нем Лестер выдал просто фантастическую концовку сезона тем самым сохранив прописку в АПЛ... потом пришел Раньери и вначале сезона играл чисто по наработкам Пирсона... в безбашенный футбол с кучей забитых мячей... и только во второй половине сезона начал строить свою игру от обороны и поехали результаты со счетом 1-0... очки набирали но уже не так, как раьше... но все ранво все лавры достились Раньери, а про Пирсона все забыли, хотя именно он состав подбивал и Варди и Канте и Мареза...

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > RedGreenHooligan 27 января 2017, 13:35

      Согласен, полностью команду Карреры увидим весной.

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > RedGreenHooligan 27 января 2017, 16:03

      В тренажёрном зале? Стоило ехать в Эмираты?

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      Рейтинг: +8018

      nik55 27 января 2017, 09:21

      и так считают все игроки ? если да тогда в команде все хорошо

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 27 января 2017, 09:06

      Сколько можно трепать уже имя Аленичева?! Был великолепный футболист, получился не очень хороший тренер - так бывает. Это жизнь. Но не надо приплетать его в каждом опросе, в каждом интервью. Дайте человеку спокойно работать и совершенствовать свои тренерские навыки. Кто знает, может в след.сезоне уже мы увидим совершенно другого тренера Аленичева - успешного и востребованного.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 января 2017, 09:03

      Молодец Промес, объективно высказался об Аленичеве.

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 27 января 2017, 08:48

      Аленичев и Каррера - тема века)

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 27 января 2017, 08:41

      Задрали уже со своей карьерой

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 27 января 2017, 07:56

      Молодец Промес. Ответил корректно и по-мужски

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2017, 03:00

      журнашлюхи заебали уже игроков провоцировать

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > Тraumtanzеr 27 января 2017, 07:59

      Это наш же Трахтенберг престарелый.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > МЯСО87 27 января 2017, 13:33

      Там журналисты со СРАЧ ТВ крутятся около отеля.Донимают игроков.

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