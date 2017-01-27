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  • Промес: «Нельзя во всем винить Аленичева. Он был уволен из-за нас»

Промес: «Нельзя во всем винить Аленичева. Он был уволен из-за нас»

27 января 2017, 01:26
20

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выразил мнение, что уход Дмитрия Аленичева с поста главного тренера московского клуба связан с неудачной игрой футболистов. Напомним, российский специалист покинул свой пост по собственному желанию в августе 2016 года после поражения от АЕКа в квалификационном раунде Лиги Европы.

– Как команда восприняла уход Аленичева в начале сезона?

– Это позади. Сейчас у нас Каррера. Что я могу сказать о прошлом? Плохой период, но это уже случилось. К этому не вернешься. Аленичеву я благодарен за все, что он сделал и желаю ему всего лучшего. Он наверняка следит за каждым шагом клуба. Аленичев – человек «Спартака». Как Титов и другие его помощники.

– В чем секрет Карреры, который до «Спартака» нигде не был главным тренером, не имел опыта работы вне Италии?

– Я не знаю, что он делает в своей комнате. Не представляю, в чем его секрет. Если бы знал, то стал бы главным тренером. Думаю, он просто хорошо понимает футбол. У него была славная карьера.

– У Аленичева тоже.

– Я их не сравниваю. Два разных человека. Возможно, Аленичеву нужно было где-то пойти на спад, чтобы потом подняться. Так, как это было у меня в свое время. И нельзя во всем винить Аленичева. Да, был плохой период, но это игроки выходят на поле. Из-за нас он был уволен.

На данный момент команду возглавляет Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Аленичев Дмитрий
Комментарии (20)
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Тraumtanzеr
1485475226
журнашлюхи заебали уже игроков провоцировать
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turist82
1485493004
Молодец Промес. Ответил корректно и по-мужски
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firs04
1485495680
Задрали уже со своей карьерой
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bafor
1485496122
Аленичев и Каррера - тема века)
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vladimir-7
1485497016
Молодец Промес, объективно высказался об Аленичеве.
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oyabun
1485497192
Сколько можно трепать уже имя Аленичева?! Был великолепный футболист, получился не очень хороший тренер - так бывает. Это жизнь. Но не надо приплетать его в каждом опросе, в каждом интервью. Дайте человеку спокойно работать и совершенствовать свои тренерские навыки. Кто знает, может в след.сезоне уже мы увидим совершенно другого тренера Аленичева - успешного и востребованного.
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nik55
1485498099
и так считают все игроки ? если да тогда в команде все хорошо
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RedWhiteFans2
1485499103
Его вообще винить нельзя, просто на тот момент он ещё не созрел для Спартака.
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LokoBars87
1485502627
Всё верно сказал,футболисты виноваты.Барса доказала уже ни раз что тренер не главное.Более по свински игроки подставили только Мауринью в Челси.
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