«Уотфорд» арендовал у «Милана» Ньянга

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг на правах аренды перешел в «Уотфорд». Как сообщает официальный сайт английского клуба, 22-летний француз будет выступать за свою новую команду до конца нынешнего сезона. По неофициальной информации, за аренду «шершни» заплатят 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 18,5 миллиона.

За английский клуб нападающий будет выступать под 21-м номером. В нынешнем сезоне Ньянг провел за «Милан» в Серии А 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Таблица зимних трансферов АПЛ