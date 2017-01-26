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    «Уотфорд» арендовал у «Милана» Ньянга

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг на правах аренды перешел в «Уотфорд». Как сообщает официальный сайт английского клуба, 22-летний француз будет выступать за свою новую команду до конца нынешнего сезона. По неофициальной информации, за аренду «шершни» заплатят 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 18,5 миллиона.

    За английский клуб нападающий будет выступать под 21-м номером. В нынешнем сезоне Ньянг провел за «Милан» в Серии А 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Уотфорд»

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    26.01.2017 20:50
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 января 2017, 21:18

      В мафию попал... От Итальянской семейки управляющей Уотфордом и ещё 2 клубами, теперь просто так не отделаться...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 26 января 2017, 21:04

      Вроде пророчили великое будущее ему.

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