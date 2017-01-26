Клопп: «У нас были хорошие моменты, но не хватило везения»

По мнению главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, его команда не заслужила место в финале Кубка лиги. Напомним, что вчера красные уступили «Саутгемптону» в ответной полуфинальной игре со счетом 0:1. Первая встреча была проиграна с таким же счетом.

«Саутгемптон» победил в обоих матчах, так что его выход в финал выглядит заслуженным. Несмотря на это, моя команда показала качественный футбол.

Наша команда доминировала в этой игре. Рисковать нужно, но если ты идешь на чрезмерный риск, то ты предоставишь шансы сопернику. У нас были хорошие моменты, но не хватило везения», – сказал немец.