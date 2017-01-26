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    Клопп: «У нас были хорошие моменты, но не хватило везения»

    По мнению главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, его команда не заслужила место в финале Кубка лиги. Напомним, что вчера красные уступили «Саутгемптону» в ответной полуфинальной игре со счетом 0:1. Первая встреча была проиграна с таким же счетом.

    «Саутгемптон» победил в обоих матчах, так что его выход в финал выглядит заслуженным. Несмотря на это, моя команда показала качественный футбол.

    Наша команда доминировала в этой игре. Рисковать нужно, но если ты идешь на чрезмерный риск, то ты предоставишь шансы сопернику. У нас были хорошие моменты, но не хватило везения», – сказал немец.

    Источник: Express.co.uk

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    26.01.2017 08:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 27 января 2017, 09:36

      Ужасно обидно падать, когда забрался так высоко(

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