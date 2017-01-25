Годовой оклад Месси в «Барселоне» по новому контракту может составить 40 миллионов

Руководство «Барселоны» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Как сообщает OK Diario, годовой оклад 29-летнего аргентинца в каталонском клубе согласно новому соглашению составит 40 миллионов евро. Отметим, что контракт будет рассчитан до 2022 года.

Напомним, действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает в середине 2018 года. В нынешнем сезоне на счету форварда в Примере – 16 матчей, 15 голов и четыре результативных передачи.

Добавим, что Месси может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. На данный момент самый высокий заработок имеет нападающий Карлос Тевес, чей годовой оклад в китайском «Шанхай Шеньхуа» составляет 40 миллионов евро.