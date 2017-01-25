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    Годовой оклад Месси в «Барселоне» по новому контракту может составить 40 миллионов

    Руководство «Барселоны» планирует продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Как сообщает OK Diario, годовой оклад 29-летнего аргентинца в каталонском клубе согласно новому соглашению составит 40 миллионов евро. Отметим, что контракт будет рассчитан до 2022 года.

    Напомним, действующее соглашение Месси с «Барселоной» истекает в середине 2018 года. В нынешнем сезоне на счету форварда в Примере – 16 матчей, 15 голов и четыре результативных передачи.

    Добавим, что Месси может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. На данный момент самый высокий заработок имеет нападающий Карлос Тевес, чей годовой оклад в китайском «Шанхай Шеньхуа» составляет 40 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2017 19:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 26 января 2017, 10:16

      много конечно, но это скорее всего последний контракт такого игрока в Барселоне, поэтому цена роли не играет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 26 января 2017, 00:57

      Пора в Китай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep 25 января 2017, 21:30

      Нормальный в Барсе менеджемент, - они на нем на много больше заработают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 25 января 2017, 19:40

      И в Китай не надо ехать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 января 2017, 19:38

      Зарплаты растут как на дрожжах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 января 2017, 19:34

      даздраствует бабло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 25 января 2017, 19:20

      Всё по делу,заслужил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 января 2017, 19:07

      Чистыми из них 15, судя то налоговым ставкам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Макс 23 > Тraumtanzеr 25 января 2017, 21:44

      Так он же не платит!

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 25 января 2017, 19:05

      он найлепший в мире!

      0
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