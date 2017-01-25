Газизов: «Смотрю на Беленова и облизываюсь, очень сильный футболист»

В руководстве «Уфы» отметили, что хотели бы видеть в составе команды вратаря «Анжи» Александра Беленова. Ранее появилась информация, что голкипер практически урегулировал контракт с клубом.

«Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.

У нас сегодня проходит медобследование игрок иностранец, если все будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника», – заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В текущем сезоне Беленов провел в чемпионате России 17 матчей, семь из которых отстоял на ноль.