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    Газизов: «Смотрю на Беленова и облизываюсь, очень сильный футболист»

    В руководстве «Уфы» отметили, что хотели бы видеть в составе команды вратаря «Анжи» Александра Беленова. Ранее появилась информация, что голкипер практически урегулировал контракт с клубом.

    «Мы бы хотели видеть Беленова в клубе, но пока никаких комментариев давать не буду. Я смотрю на него и облизываюсь, очень сильный игрок.

    У нас сегодня проходит медобследование игрок иностранец, если все будет хорошо, то он будет с нами на сборах. Мы ищем усиление на вратарскую позицию и защитника», – заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    В текущем сезоне Беленов провел в чемпионате России 17 матчей, семь из которых отстоял на ноль.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2017 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 25 января 2017, 17:31

      конечно облизывается: бесплатно взять вратаря не хуже чем тот который продал

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