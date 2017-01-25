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Беленов близок к переходу в «Уфу»

25 января 2017, 12:59
8

Вратарь «Анжи» Александр Беленов намерен продолжить карьеру в «Уфе». Футболист практически урегулировал все нюансы личного контракта. Голкипер уже завтра может отправиться со своей новой командой на сбор в Кипр.

Ранее в руководстве «Анжи» отметили, что предоставили Беленову право самостоятельно подыскивать себе новую команду. Дагестанский клуб продолжает избавляться от игроков с большими контрактами, стремясь тем самым разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Беленов провел в чемпионате России 17 матчей, семь из которых отстоял на ноль.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Уфа Беленов Александр
Комментарии (8)
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VGreen
1485339175
крутяк!!!
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LOKOfanatik19
1485343594
Неплохая замена!!! Даже лучше наверно!
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alex1004
1485344283
Да... Бросает Александра по клубам. Вроде бы и вратарь хороший и сватали его в большие клубы...
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Garrincha58
1485345265
Зенит профуфукал хорошего голкипера, а приобрел очередного Лодыркина в лице Лунтика
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TYSON95
1485345281
отличный вратарь!!! почему большие клубы его не замечают?!
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hevbn 28
1485345417
Жаль Анжи перед началом сезона думалось что смогут побороться за еврокубки.Все таки хорошего тренира взяли и несколько хороших игроков подписали и вообще по составу команда была отличная.Но пресловутый кризис все сломал.Я вообще не болельщик Анжи но все равно грустно как то.Чем больше сильных клубов тем лучше всему чемпионату.
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Kikujiro
1485347983
В Динамо бы лучше пошел в своё время.
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