Беленов близок к переходу в «Уфу»

Вратарь «Анжи» Александр Беленов намерен продолжить карьеру в «Уфе». Футболист практически урегулировал все нюансы личного контракта. Голкипер уже завтра может отправиться со своей новой командой на сбор в Кипр.

Ранее в руководстве «Анжи» отметили, что предоставили Беленову право самостоятельно подыскивать себе новую команду. Дагестанский клуб продолжает избавляться от игроков с большими контрактами, стремясь тем самым разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Беленов провел в чемпионате России 17 матчей, семь из которых отстоял на ноль.