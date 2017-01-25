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    Беленов близок к переходу в «Уфу»

    Вратарь «Анжи» Александр Беленов намерен продолжить карьеру в «Уфе». Футболист практически урегулировал все нюансы личного контракта. Голкипер уже завтра может отправиться со своей новой командой на сбор в Кипр.

    Ранее в руководстве «Анжи» отметили, что предоставили Беленову право самостоятельно подыскивать себе новую команду. Дагестанский клуб продолжает избавляться от игроков с большими контрактами, стремясь тем самым разгрузить зарплатную ведомость.

    В текущем сезоне Беленов провел в чемпионате России 17 матчей, семь из которых отстоял на ноль.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.01.2017 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 25 января 2017, 15:39

      В Динамо бы лучше пошел в своё время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 января 2017, 14:56

      Жаль Анжи перед началом сезона думалось что смогут побороться за еврокубки.Все таки хорошего тренира взяли и несколько хороших игроков подписали и вообще по составу команда была отличная.Но пресловутый кризис все сломал.Я вообще не болельщик Анжи но все равно грустно как то.Чем больше сильных клубов тем лучше всему чемпионату.

      2
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 25 января 2017, 14:54

      отличный вратарь!!! почему большие клубы его не замечают?!

      2
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > TYSON95 26 января 2017, 19:38

      Потому что в больших клубах вратарские позиции заняты.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 января 2017, 14:54

      Зенит профуфукал хорошего голкипера, а приобрел очередного Лодыркина в лице Лунтика

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 25 января 2017, 14:38

      Да... Бросает Александра по клубам. Вроде бы и вратарь хороший и сватали его в большие клубы...

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 25 января 2017, 14:26

      Неплохая замена!!! Даже лучше наверно!

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 25 января 2017, 13:12

      крутяк!!!

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