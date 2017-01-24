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    «Барселона» предложит Месси новый пятилетний контракт

    «Барселона» подготовила проект нового контракта для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. В ближайшее время футболист сможет с ним ознакомиться. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. Он хочет лично вести переговоры с агентом Месси.

    Стоит отметить, что действующий контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    24.01.2017 11:55
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 января 2017, 17:53

      он не прикосаем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 января 2017, 17:29

      Ждем новых рекордов от Лео!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 января 2017, 15:05

      год два и закончит.

      0
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > aurora5858 24 января 2017, 20:22

      Хоть сам себе поверил?)

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 24 января 2017, 15:01

      никому его не отдадут

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 января 2017, 14:56

      Месси- бесценен....Такие гении родятся один раз в столетие!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 января 2017, 14:16

      Месси стоит как Погба?)))Вы серьезно?))

      0
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > Тraumtanzеr 24 января 2017, 20:23

      Согласен, он стоит намного больше чем погба

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 24 января 2017, 14:12

      А мне кажется будет красиво если в Барсе карьеру и завершит.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 января 2017, 13:55

      Будет конечно красиво,если он завершит карьеру в Аргентине,как и заявлял. После многих потрясающих лет в Барсе.

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      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 24 января 2017, 13:39

      а говорили про пожизненный )

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      Рейтинг: +222

      Зэб 24 января 2017, 13:32

      Лучший

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