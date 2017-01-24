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«Барселона» предложит Месси новый пятилетний контракт

24 января 2017, 11:55
19

«Барселона» подготовила проект нового контракта для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. В ближайшее время футболист сможет с ним ознакомиться. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. Он хочет лично вести переговоры с агентом Месси.

Стоит отметить, что действующий контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Трансферы зимы-2017 Барселона Месси Лионель
Комментарии (19)
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vempix
1485252992
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Kor Begemot
1485254358
а говорили про пожизненный )
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Pro100Kid
1485255337
Будет конечно красиво,если он завершит карьеру в Аргентине,как и заявлял. После многих потрясающих лет в Барсе.
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Kikujiro
1485256343
А мне кажется будет красиво если в Барсе карьеру и завершит.
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Тraumtanzеr
1485256588
Месси стоит как Погба?)))Вы серьезно?))
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zico2205
1485259003
Месси- бесценен....Такие гении родятся один раз в столетие!!!
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Urry
1485259278
никому его не отдадут
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aurora5858
1485259518
год два и закончит.
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АлёшкА91
1485268192
Ждем новых рекордов от Лео!
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Luis Figo
1485269595
он не прикосаем
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