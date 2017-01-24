«Барселона» предложит Месси новый пятилетний контракт

«Барселона» подготовила проект нового контракта для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. В ближайшее время футболист сможет с ним ознакомиться. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. Он хочет лично вести переговоры с агентом Месси.

Стоит отметить, что действующий контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.