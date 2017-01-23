Главный тренер «Бернли» назвал судейство в матче с «Арсеналом» позорным

ну, учитывая не назначенный пенальти на Мустафи, можно списать на то, что судья отдал должок. Если бы он нормально судил изначально, то счет был бы 2:0 в пользу Арсенала, пенальти от Бернли не смотрелось бы столь драматично, спокойно взяли бы 3 очка, так что справедливость восторжествовала, можно сказать)
Главный тренер «Бернли» Шон Дайч подверг критике работу судей в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:2). Специалист заявил, что победный гол «канониров» был забит из положения вне игры.
«Понимаю, что судьям, которые работают в АПЛ, нужна смелость, но офсайд необходимо было зафиксировать. Концовка игры получилась очень сложной для нас. Было очень обидно потерпеть поражение из-за такого.
Знаем, как сложно выступать в этом чемпионате, поэтому нам нужно, чтобы арбитры принимали верные решения, а то, что было сегодня – просто позор», – сказал Дайч.