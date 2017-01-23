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    Главный тренер «Бернли» назвал судейство в матче с «Арсеналом» позорным

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч подверг критике работу судей в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (1:2). Специалист заявил, что победный гол «канониров» был забит из положения вне игры.

    «Понимаю, что судьям, которые работают в АПЛ, нужна смелость, но офсайд необходимо было зафиксировать. Концовка игры получилась очень сложной для нас. Было очень обидно потерпеть поражение из-за такого.

    Знаем, как сложно выступать в этом чемпионате, поэтому нам нужно, чтобы арбитры принимали верные решения, а то, что было сегодня – просто позор», – сказал Дайч.

    Источник: BBC

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    23.01.2017 00:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 23 января 2017, 15:57

      ну, учитывая не назначенный пенальти на Мустафи, можно списать на то, что судья отдал должок. Если бы он нормально судил изначально, то счет был бы 2:0 в пользу Арсенала, пенальти от Бернли не смотрелось бы столь драматично, спокойно взяли бы 3 очка, так что справедливость восторжествовала, можно сказать)

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 23 января 2017, 07:51

      Можно конечно голову пеплом посыпать и сказать, что и в первом круге мы то ли рукой, то ли чем забили. И вот теперь пенальти то ли правильный, то ли надуманный. Все можно. Но я не стану. Мы получили то что нам было нужно. В этом сезоне чуть ли не в каждой игре лайна хватает с лихвой. Нам вчера повезло больше

      0
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      Рейтинг: +15

      Arsenal94London 23 января 2017, 06:35

      Судья-мудак. Арсенал должен был заканчивать матч 11 на 9.

      0
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 23 января 2017, 01:20

      Я что-то не понимаю или забить с пенальти можно и с офсайда?

      0
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      Рейтинг: +94

      Frenzybm > RandyMy 23 января 2017, 04:05

      А он точно о том матче говорит. :/

      -1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > RandyMy 23 января 2017, 05:45

      Вы матч смотрели? Когда была подача на Косильни, в концовке, тот в явном оффсайде был

      1
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      Рейтинг: +11

      VITAL 61 > Kulima 23 января 2017, 10:31

      А если ты в оффсайде можно голову тебе отбить ?

      1
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 > VITAL 61 23 января 2017, 14:36

      Ответ убил)))) красава!

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