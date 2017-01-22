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    Примера. «Атлетико» ушел от поражения в матче против «Атлетика» благодаря голу Гризманна

    В матче 19-го тура Примеры «Атлетик» и «Атлетико» поделили очки. Зрители, собравшиеся на стадионе «Сан Мамес Баррия», смогли увидеть результативную ничью – 2:2.

    После данного результата команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Атлетик», имея в активе 29 очков, занимает седьмую позицию; «Атлетико» с 35-ю баллами располагается на четвертой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Атлетик – Атлетико – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коке, 3; 1:1 – Леке, 42; 2:1 – Де Маркос, 56; 2:2 – Гризманн, 80.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 20:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 23 января 2017, 00:45

      АПЛ. Гол Косты помог «Челси» обыграть «Халл Сити»

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 января 2017, 00:31

      Гризманну премию выпишут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 23 января 2017, 00:28

      отскочили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 20:31

      Атлетико сдувается

      0
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