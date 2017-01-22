Примера. «Атлетико» ушел от поражения в матче против «Атлетика» благодаря голу Гризманна

В матче 19-го тура Примеры «Атлетик» и «Атлетико» поделили очки. Зрители, собравшиеся на стадионе «Сан Мамес Баррия», смогли увидеть результативную ничью – 2:2.

После данного результата команды остались на прежних местах в турнирной таблице: «Атлетик», имея в активе 29 очков, занимает седьмую позицию; «Атлетико» с 35-ю баллами располагается на четвертой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Атлетик – Атлетико – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Коке, 3; 1:1 – Леке, 42; 2:1 – Де Маркос, 56; 2:2 – Гризманн, 80.

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