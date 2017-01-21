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    Луческу: «У меня есть много вариантов по приобретениям для «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что петербургский клуб ведет работу на трансферном рынке, однако на данный момент не сконцентрирован на покупке какого-либо конкретного футболиста.

    – Пресса пишет, что кто-то может покинуть «Зенит». Такое возможно?

    – Еще много времени до закрытия трансферного окна, поэтому говорить об этом пока рано. Нужно хорошо проанализировать, что у нас есть. Я ставлю перед собой и перед футболистами задачу убыстрить команду, но, в то же время, сделать ее моложе. Поэтому нужно очень взвешенно подойти к этому моменту и каждый трансферный шаг хорошо проанализировать. В эти периоды очень сложно делать трансферы. Команды, которые в своих чемпионатах бьются за титулы, просто так не отпустят своих лидеров, поэтому здесь нужно взять либо футболиста, который не играет, или который травмирован, или который не понравился тренеру. А это означает, что у них нет опыта, брать их нет смысла. Летом работать над трансферами намного проще. Все команды хотят реорганизоваться, взять новых игроков, поэтому проще становится и нам.

    Но и в то же время, если какая-то команда все-таки решит зимой отдать своего игрока, сумма трансфера будет удвоена или даже утроена по сравнению с летней стоимостью. Мы анализируем, у меня есть много вариантов, которые я просматриваю, но пока не остановился ни на ком. Посмотрим, есть еще время.

    Напомним, во время зимнего трансферного окна «Зенит» пополнили голкипер Андрей Лунев, защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитники Йоан Молло и Эрнани.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.01.2017 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 22 января 2017, 13:20

      думай и решай Мистер!!
      главное,что бы мы стали чемпионами!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 22 января 2017, 11:39

      Реал в полном составе...

      0
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