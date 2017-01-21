Льорис: «Во времена Виллаш-Боаша и Шервуда в «Тоттенхэме» творился бардак»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис высказал мнение о главном тренере команды Маурисио Покеттино. По словам игрока, при аргентинском специалисте в стане «шпор» наладились дисциплина и хорошие взаимоотношения. При этом французский страж ворот отметил, что во времена предыдущих наставников – Андре Виллаш-Боаша и Тима Шервуда – подобного не наблюдалось.

«С Покеттино «Тоттенхэм» постоянно движется вперед, и мы даже не можем представить, на какую вершину нам предстоит взойти. Только познакомившись с Маурисио, вы сразу же поймете, насколько это большая личность.

Я знаю, о чем говорю, ведь я выступаю за «шпор» с 2012 года. В первые два сезона мне довелось работать под началом двух других тренеров (прим. – Андре Виллаш-Боаш и Тим Шервуд), но та команда была вовсе другой. Мне в голову даже приходила мысль покинуть ее. Но после прихода Покеттино в коллективе стали другие отношения, мы начали доверять друг другу. До его прихода в «Тоттенхэме» творился настоящий бардак, а сейчас здесь царят дисциплина и хорошие взаимоотношения», – сказал Льорис.