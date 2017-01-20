Игрок «Андерлехта» ставил у букмекеров против своей команды

«Андерлехт» оштрафовал на 100 тысяч евро своего защитника Оливье Дешахта, уличенного в ставках против своей команды.

Сам футболист продолжает настаивать, что на букмекерских коэффициентах играл его брат, однако позиция игрока не убедила клубное руководство. В то же время Дешахт прибег к услугам юристов, которые все-таки попытаются доказать его непричастность к ставкам в букмекерской конторе.

Отметим, что 35-летний защитник выступает в рядах флагмана бельгийского футбола на протяжении 16 лет. В общей сложности на его счету значатся свыше 600 матчей за «Андерлехт».