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    Арустамян: «Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»

    Телекомментатор Нобель Арустамян анонсировал переход голкипера «Анжи» Александра Беленова в «Рубин». Напомним, ранее сообщалось, что руководство махачкалинского клуба разрешило вратарю самостоятельно искать новый клуб.

    «Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином». Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончании сезона. Ближайшие полгода, до конца сезона, Беленов, скорее всего, проведет в «Урале», – сообщил Арустамян.

    Беленов играет за «Анжи» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний страж ворот сыграл во всех 17-ти турах РФПЛ.

    Источник: Twitter

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    20.01.2017 13:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 20 января 2017, 18:04

      Арустумян близок к аквапарку!!

      0
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 20 января 2017, 18:03

      и Рыжиков из Анжи пришёл ....и Беленов...

      Своих иметь надо!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 17:03

      Всё оптимально. Григорян в Анжи оставил Юрченко, он его ещё по ФНЛ наверно по Уфе знает. Юрченко хотел Урал, а сейчас к ним едет Беленов что ещё лучше. А на следующий сезон у Рубина будет два полноценных вратаря с российском паспортом, то есть все детали чтоб в поход за еврокубками пойти.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 января 2017, 14:24

      А Рыжикова куда??? В Томь???

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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 20 января 2017, 14:17

      Если переход осуществится, то это будет лучшее приобретение для Рубина за последние 1-2 года. Тем более вратарь с российским паспортом. Рыжиков конечно тоже хороший вратарь, но он уже отстоял свое.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 января 2017, 13:30

      Мои мечты сбудутся если Беленов перейдет в Рубин - давно писал почему руководство Рубина не замечает Беленова - было бы очень хорошее решение

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 января 2017, 13:21

      вот почему Терек не берет его? он в разы лучще (почти) любого вратаря в ПЛ. вот было бы усиление у Терека. не считаю Годзюра и Городова слабыми но они и не сильные киперы.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > x-x-x-x-x 20 января 2017, 16:59

      В Тереке всегда есть ротация и они ценят тех кто верен клубу. Годзюр был ещё при Джанаеве и выиграл конкуренцию, а вот Городова взяли из тонущей Волги и он оправдывает доверие. Так что спасли парня и он долго ещё будут трудиться. А в Рубине кроме Рыжикова никого нет, так что всё правильно.

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