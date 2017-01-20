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  • Арустамян: «Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»

Арустамян: «Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»

20 января 2017, 13:13
8

Телекомментатор Нобель Арустамян анонсировал переход голкипера «Анжи» Александра Беленова в «Рубин». Напомним, ранее сообщалось, что руководство махачкалинского клуба разрешило вратарю самостоятельно искать новый клуб.

«Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином». Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончании сезона. Ближайшие полгода, до конца сезона, Беленов, скорее всего, проведет в «Урале», – сообщил Арустамян.

Беленов играет за «Анжи» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний страж ворот сыграл во всех 17-ти турах РФПЛ.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Рубин Беленов Александр Арустамян Нобель
Комментарии (8)
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x-x-x-x-x
1484907687
вот почему Терек не берет его? он в разы лучще (почти) любого вратаря в ПЛ. вот было бы усиление у Терека. не считаю Годзюра и Городова слабыми но они и не сильные киперы.
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ijgjr
1484908223
Мои мечты сбудутся если Беленов перейдет в Рубин - давно писал почему руководство Рубина не замечает Беленова - было бы очень хорошее решение
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КЁРТИС
1484911074
Если переход осуществится, то это будет лучшее приобретение для Рубина за последние 1-2 года. Тем более вратарь с российским паспортом. Рыжиков конечно тоже хороший вратарь, но он уже отстоял свое.
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пряник929
1484911488
А Рыжикова куда??? В Томь???
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alexis02lion
1484921026
Всё оптимально. Григорян в Анжи оставил Юрченко, он его ещё по ФНЛ наверно по Уфе знает. Юрченко хотел Урал, а сейчас к ним едет Беленов что ещё лучше. А на следующий сезон у Рубина будет два полноценных вратаря с российском паспортом, то есть все детали чтоб в поход за еврокубками пойти.
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Shamil79
1484924583
и Рыжиков из Анжи пришёл ....и Беленов...
Своих иметь надо!!!!!!!!!
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Shamil79
1484924642
Арустумян близок к аквапарку!!
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