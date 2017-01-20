Арустамян: «Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»

Телекомментатор Нобель Арустамян анонсировал переход голкипера «Анжи» Александра Беленова в «Рубин». Напомним, ранее сообщалось, что руководство махачкалинского клуба разрешило вратарю самостоятельно искать новый клуб.

«Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином». Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончании сезона. Ближайшие полгода, до конца сезона, Беленов, скорее всего, проведет в «Урале», – сообщил Арустамян.

Беленов играет за «Анжи» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний страж ворот сыграл во всех 17-ти турах РФПЛ.