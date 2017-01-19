Янг: «Люблю есть чипсы одинаковой длины»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг рассказал о своих гастрономических привычках.

«Не знаю, стоит ли мне об этом говорить, но ладно. Я люблю есть чипсы одинаковой длины. Если длина не сходится, я ищу в пачке чипсы соответствующего размера. Потом складываю их в два слоя и ем. Это на самом деле очень странно», — сказал 31-летний Янг.

Англичанин перебрался в «МЮ» из «Астон Виллы» в июне 2011-го года. В текущем сезоне чемпионата Англии сыграл в четырех матчах и не отметился забитыми мячами.