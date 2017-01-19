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    Янг: «Люблю есть чипсы одинаковой длины»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг рассказал о своих гастрономических привычках.

    «Не знаю, стоит ли мне об этом говорить, но ладно. Я люблю есть чипсы одинаковой длины. Если длина не сходится, я ищу в пачке чипсы соответствующего размера. Потом складываю их в два слоя и ем. Это на самом деле очень странно», — сказал 31-летний Янг.

    Англичанин перебрался в «МЮ» из «Астон Виллы» в июне 2011-го года. В текущем сезоне чемпионата Англии сыграл в четырех матчах и не отметился забитыми мячами.

    Источник: Daily Mail

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    19.01.2017 16:14
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 20 января 2017, 09:55

      Совсем ошалели..
      Скорей бы еврокубки..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 23:24

      писать больше не о чем наверно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 19 января 2017, 20:26

      Важная новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 19 января 2017, 20:24

      Вот это новость. Класс!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 января 2017, 19:54

      Лучше сказал бы какой фирмы чипсы любит есть - стал бы богаче на миллион-другой, дурак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 19 января 2017, 18:17

      в футбол то когда будешь играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 16:31

      А которые не подходят по размерам их куда??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > LOKOfanatik19 19 января 2017, 16:35

      Аршавину.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 19 января 2017, 16:26

      у каждого свои недостатки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      indie_jesus 19 января 2017, 16:24

      Почему новость не в главных?

      3
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