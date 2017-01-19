Владелец «Анжи»: «Наша цель – стать командой и большой семьей»

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев провел встречу с болельщиками, на которой рассказал о целях махачкалинской команды. Кадиев пообещал, что будет делать ставку на молодых футболистов.

«Цель «Анжи» – стать командой и большой семьей. Я буду доверять молодым игрокам. Где не будет хватать мастерства, там будем брать духом!» – сказал Кадиев.

Напомним, что «Анжи» ранее покинули Иван Маевский, Эбесилио, Бернард Бериша, Джонатан Менса, Янник Боли, Али Гаджибеков, а также главный тренер Павел Врба.