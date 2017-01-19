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    Владелец «Анжи»: «Наша цель – стать командой и большой семьей»

    Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев провел встречу с болельщиками, на которой рассказал о целях махачкалинской команды. Кадиев пообещал, что будет делать ставку на молодых футболистов.

    «Цель «Анжи» – стать командой и большой семьей. Я буду доверять молодым игрокам. Где не будет хватать мастерства, там будем брать духом!» – сказал Кадиев.

    Напомним, что «Анжи» ранее покинули Иван Маевский, Эбесилио, Бернард Бериша, Джонатан Менса, Янник Боли, Али Гаджибеков, а также главный тренер Павел Врба.

    Источник: ФК «Анжи»

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    19.01.2017 06:36
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 10:58

      усынови всех

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 января 2017, 08:35

      Владелец Анжи:" Наша цель выиграть ФНЛ!"

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 19 января 2017, 08:29

      Первая лига ,навсегда :))

      -2
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