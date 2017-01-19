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Нигматуллин считает, что «Локомотиву» необходимо усиление

19 января 2017, 06:20
4

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что железнодорожникам необходимо приобрести новых футболистов в межсезонье. По его словам, в московском клубе существуют кадровые проблемы.

«Выйти из сложившейся ситуации можно лишь за счет усилений. Целая группа игроков сейчас находится на просмотре, но в основном это молодые игроки, талант которых Юрию Семину только предстоит раскрыть. Из футболистов линии атаки в клубе остались Алан Касаев, Алексей Миранчук и бразилец Майкон. Своими силами «Локо» точно не сможет обойтись. К тому же есть вероятность еще и Миранчука потерять. То есть определенные кадровые проблемы, несомненно, существуют.

Семин привык делать в «Локомотиве» точечную селекцию, с каждым годом усиливая одну-две позиции, а тут сразу потеря нескольких игроков. Думаю, на их продажу клуб шел обдуманно, понимая, что Самедов и Хенти уже не помогут «Локомотиву». С другой стороны, в селекционную команду пришел Виктор Панченко, можно сказать, зубр, монстр этой профессии, человек с громадным опытом. Уверен, он найдет нужные кандидатуры для того, чтобы в короткий срок исправить все кадровые недочеты», — сказал Нигматуллин.

Отметим, что на данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (4)
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Диктор
1484799590
Нужно то нужно-но где деньги взять то на усиление?
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Lev Aleks
1484801469
скорее бы уже)))
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Etiainen
1484804159
не он один так считает, многие...
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