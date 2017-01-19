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    Нигматуллин считает, что «Локомотиву» необходимо усиление

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин выразил мнение, что железнодорожникам необходимо приобрести новых футболистов в межсезонье. По его словам, в московском клубе существуют кадровые проблемы.

    «Выйти из сложившейся ситуации можно лишь за счет усилений. Целая группа игроков сейчас находится на просмотре, но в основном это молодые игроки, талант которых Юрию Семину только предстоит раскрыть. Из футболистов линии атаки в клубе остались Алан Касаев, Алексей Миранчук и бразилец Майкон. Своими силами «Локо» точно не сможет обойтись. К тому же есть вероятность еще и Миранчука потерять. То есть определенные кадровые проблемы, несомненно, существуют.

    Семин привык делать в «Локомотиве» точечную селекцию, с каждым годом усиливая одну-две позиции, а тут сразу потеря нескольких игроков. Думаю, на их продажу клуб шел обдуманно, понимая, что Самедов и Хенти уже не помогут «Локомотиву». С другой стороны, в селекционную команду пришел Виктор Панченко, можно сказать, зубр, монстр этой профессии, человек с громадным опытом. Уверен, он найдет нужные кандидатуры для того, чтобы в короткий срок исправить все кадровые недочеты», — сказал Нигматуллин.

    Отметим, что на данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 06:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 19 января 2017, 08:35

      не он один так считает, многие...

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 января 2017, 07:51

      скорее бы уже)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 января 2017, 07:19

      Нужно то нужно-но где деньги взять то на усиление?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Диктор 19 января 2017, 14:32

      С продажи Самедова и еще нескольких игроков.

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