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  • Кокорин: «Я думаю о чемпионате мира, поэтому сейчас бы не поехал в Китай»

Кокорин: «Я думаю о чемпионате мира, поэтому сейчас бы не поехал в Китай»

18 января 2017, 17:36
20

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что на данном этапе карьеры не планирует переходить в один из китайских клубов. По словам форварда, вся информация, которая касается его будущего, является слухами.

«Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в «Зенит» не было, а значит – это не совсем серьезно. Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы», – сказал Кокорин.

Напомним, ранее экс-полузащитник сине-бело-голубых Аксель Витсель за 21 миллион евро перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (20)
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Revolver76
1484751134
о ЧМ похоже ему только думать и остается....
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terek-rizvan
1484752401
Кто тебя приглашает епта!!
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dvb
1484753018
А его туда звали что ли? 0_o мне кажется если он туда поедет, то даже китайца прекратят смотреть футбол.
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КЁРТИС
1484753028
А тебя что, кто-то туда приглашает. Да, у китайцев есть деньги, но они не готовы их отдавать всяким денежным мешкам просто так. Им нужны такие игроки, которые будут драть жопу и тащить команду, а не просиживать скамейку.
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KARAT777
1484754049
Не будет его там.....
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subbotaspartak
1484755022
Правильно. Неизвестно --- можно ли будет ЧМ по Китайскому ТВ посмотреть, А ведь за своих охота будет поболеть.
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mihail200606
1484755214
Не бреши... Интерес был.. Сейчас китайцы фэйр плэй финансовый введут и на такое г..но даже никто и не посмотрит.. Обосретесь вы и на домашнем чм.. Так что можешь не ждать его. Потом про интерес китайцев только мечтать останется
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Обер-КанцлерЪ
1484756535
Ну и дурак, как раз в Китае был бы на виду у всех тренеров мира. К китайской высшей лиге теперь внимание всего мира приковано. Скорее не поехал потому, что наш скромный чемпионат - твой потолок, да и то достиг ты его авансом, а объективно - в ФНЛ мячи подавать тебе надо.
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Dellleone
1484756975
А смысл ? После чм тебя и в китай не возьмут!
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Александ1982
1484758798
и кому ты там на фиг нужен? и них нет лимита на лимиту)))
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