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    Кокорин: «Я думаю о чемпионате мира, поэтому сейчас бы не поехал в Китай»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что на данном этапе карьеры не планирует переходить в один из китайских клубов. По словам форварда, вся информация, которая касается его будущего, является слухами.

    «Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в «Зенит» не было, а значит – это не совсем серьезно. Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы», – сказал Кокорин.

    Напомним, ранее экс-полузащитник сине-бело-голубых Аксель Витсель за 21 миллион евро перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Источник: ТАСС

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    18.01.2017 17:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 января 2017, 12:14

      Если бабла достаточно предложили рванул бы не задумываясь... )))

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 19 января 2017, 07:12

      Кому ты там нужен?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 января 2017, 00:17

      Не надо думать о ЧМ--18. Вменяемый тренер тебя даже на скамейку не возьмёт.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 января 2017, 23:29

      ХА-ХА там такие нафиг не нужны

      -1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 января 2017, 22:21

      на шампусик заработать можно пока и дома

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 18 января 2017, 20:13

      Китайцы видимо мало предложили.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 января 2017, 19:59

      и кому ты там на фиг нужен? и них нет лимита на лимиту)))

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 января 2017, 19:29

      А смысл ? После чм тебя и в китай не возьмут!

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 18 января 2017, 19:24

      пусть на пилораму идёт работать

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 января 2017, 19:22

      Ну и дурак, как раз в Китае был бы на виду у всех тренеров мира. К китайской высшей лиге теперь внимание всего мира приковано. Скорее не поехал потому, что наш скромный чемпионат - твой потолок, да и то достиг ты его авансом, а объективно - в ФНЛ мячи подавать тебе надо.

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