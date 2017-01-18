Кокорин: «Я думаю о чемпионате мира, поэтому сейчас бы не поехал в Китай»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что на данном этапе карьеры не планирует переходить в один из китайских клубов. По словам форварда, вся информация, которая касается его будущего, является слухами.

«Были какие-то разговоры об интересе со стороны как китайских, так и европейских клубов ко мне, но никаких официальных обращений в «Зенит» не было, а значит – это не совсем серьезно. Сейчас, скорее всего, я бы не поехал в Китай, так как думаю о домашних чемпионате мира и Кубке конфедераций, которые очень важны для меня. Нужно всегда быть на виду у наших тренеров, доказывать, что достоин играть в национальной сборной, чтобы не вылететь из ее обоймы», – сказал Кокорин.

Напомним, ранее экс-полузащитник сине-бело-голубых Аксель Витсель за 21 миллион евро перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».