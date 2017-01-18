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    Аршавин, Гиггз и Кантона – в десятке лучших игроков, никогда не выступавших на ЧМ

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вошел в список десяти лучших игроков, которые никогда не участвовали на чемпионате мира. В рейтинге, который составила испанская газета Marca, 35-летний футболист занял восьмое место.

    Вместе с Аршавиным в десятку лучших вошли Джордж Веа (Либерия), Райан Гиггз (Уэльс), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания), Джордж Бест (Северная Ирландия), Ласло Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания), Эрик Кантона (Франция), Бернд Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Валентино Маццола (Италия).

    Источник: Marca

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    18.01.2017 16:31
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 января 2017, 00:20

      В русской версии Аршавин стоял бы после Стрельцова и Черенкова.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 20:14

      А я и не знал что он не участвовал,даже удивился!Странно это,но рядом с де Стефано и Кубало можно стоять,даже лежать.Почётно.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 января 2017, 19:51

      Андрей повыше должен быть, но все равно МОЛОДЕЦ.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 18 января 2017, 19:10

      Заслужил !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 января 2017, 19:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЧТО аршавкин там делает???

      -6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2017, 17:50

      Список очень крутой. Одни легенды. Отрадно что и наш игрок в нём представлен. Молодец Андрюшка. Жаль что не всё у него сложилось в карьере.

      5
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 18 января 2017, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Есть много великих игроков кто ни разу ни сыграл на ЧМ и более достоин быть в десятке - Аршавин с ними рядом не стоял)

      -4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Джек Харпер 18 января 2017, 17:45

      Хотя бы несколько примеров слабо?

      3
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > Джек Харпер 18 января 2017, 19:47

      Например ты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 18 января 2017, 17:12

      Помнится мне, что в далеком 2010 критиковали Кержа, Шаву... Эх... Знали бы вы ребята, что на смену им придут кокоши и мамаи... Я бы молился, чтоб шава играл в сборной до 40

      10
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      Рейтинг: +315

      ateist90 > Max Urbanov 18 января 2017, 19:49

      При том что в 2012 он пешком ходил по полю и стал одним из лучших распасовщиков на Евро;)

      2
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      Рейтинг: +14

      TAF 18 января 2017, 16:49

      А Аршавин тут причем?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 января 2017, 16:37

      А почему Клаудио Писсаро в списке нет? Непонятно! Если Аршавин лучше Пиццы, значит мне точно пора с футбола на балет переквалифицироваться))

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > zatonn 18 января 2017, 16:42

      Прикинь, оказывается лучше! Если тебе игра Андрея не нравилась, это не значит что он плохо играл!!!! Лучше игрока в 21 веке в России ещё не было и не будет долго, жаль...... Но Андрей был лучший и сейчас остаётся, потому что до его того уровня не дотягивает не один из наших игроков!

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Totti11 18 января 2017, 16:48

      Ващет речь в данном рейтинге идёт не ИМЕННО о российских игроках. А Клаудио Писсаро - лучший бомбардир Бундеслиги среди легионеров, 3-х кратный чемпион Германии и победитель Лиги Чемпионов. А Аршавин на клубном уровне чем отметился, может напомните?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > sv1969 18 января 2017, 17:13

      Бронза на евро-2008 - очень условная награда, ведь матч за 3-е место не играли

      2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > zatonn 18 января 2017, 17:14

      Ну покер на Энфилд сделал, ну феерил несколько лет в Арсенале…

      0
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