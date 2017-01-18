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  • Аршавин, Гиггз и Кантона – в десятке лучших игроков, никогда не выступавших на ЧМ

Аршавин, Гиггз и Кантона – в десятке лучших игроков, никогда не выступавших на ЧМ

18 января 2017, 16:31
18

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вошел в список десяти лучших игроков, которые никогда не участвовали на чемпионате мира. В рейтинге, который составила испанская газета Marca, 35-летний футболист занял восьмое место.

Вместе с Аршавиным в десятку лучших вошли Джордж Веа (Либерия), Райан Гиггз (Уэльс), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания), Джордж Бест (Северная Ирландия), Ласло Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания), Эрик Кантона (Франция), Бернд Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Валентино Маццола (Италия).

Источник: Marca
Весь мир Кайрат Россия Аршавин Андрей
Комментарии (18)
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neveldomha
1484746406
Печальный список.
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TAF
1484747369
А Аршавин тут причем?
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Max Urbanov
1484748731
Помнится мне, что в далеком 2010 критиковали Кержа, Шаву... Эх... Знали бы вы ребята, что на смену им придут кокоши и мамаи... Я бы молился, чтоб шава играл в сборной до 40
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Джек Харпер
1484749560
Есть много великих игроков кто ни разу ни сыграл на ЧМ и более достоин быть в десятке - Аршавин с ними рядом не стоял)
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ivanthebest
1484751039
Список очень крутой. Одни легенды. Отрадно что и наш игрок в нём представлен. Молодец Андрюшка. Жаль что не всё у него сложилось в карьере.
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mihail200606
1484755708
ЧТО аршавкин там делает???
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АлёшкА91
1484755831
Заслужил !
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artem 81
1484758278
Андрей повыше должен быть, но все равно МОЛОДЕЦ.
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Gullit 76
1484759670
А я и не знал что он не участвовал,даже удивился!Странно это,но рядом с де Стефано и Кубало можно стоять,даже лежать.Почётно.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1484774449
В русской версии Аршавин стоял бы после Стрельцова и Черенкова.
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