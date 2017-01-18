Аршавин, Гиггз и Кантона – в десятке лучших игроков, никогда не выступавших на ЧМ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вошел в список десяти лучших игроков, которые никогда не участвовали на чемпионате мира. В рейтинге, который составила испанская газета Marca, 35-летний футболист занял восьмое место.

Вместе с Аршавиным в десятку лучших вошли Джордж Веа (Либерия), Райан Гиггз (Уэльс), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания), Джордж Бест (Северная Ирландия), Ласло Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания), Эрик Кантона (Франция), Бернд Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Валентино Маццола (Италия).