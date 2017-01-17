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    Бубнов: «Зенит» купил больше качественных футболистов, чем «Спартак»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о тех трансферах, которые совершили этой зимой «Зенит» и «Спартак». По мнению Бубнова, петербургский клуб приобрел больше качественных игроков, чем красно-белые.

    «Думаю, в «Зените» может получиться хорошая связка Жулиано Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении и в оттяжке. В целом «Зенит» взял больше качественных футболистов, чем «Спартак». При этом надо помнить, что «Зенит» играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков.

    С учетом того, что есть Жулиано и Эрнани, то именно эти игроки, думаю, будут играть в центральной зоне «Зенита». Как понимаю, Луческу на сборах будет много играть. Но так действовать можно, если футболисты в отпуске следили за собой, а иначе опасно получить травму. Но он действует двумя составами. Данни только сейчас начинает играть после травмы.

    Сборы в наше время проходили иначе. Мы выезжали на побережье Северного Кавказа. У нас не было таких условий. «Спартак» при Бескове вообще тренировался в Москве, проводя много времени на синтетике», – заявил Бубнов.

    Напомним, вчера «Спартак» объявил о приобретении бразильского нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.

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    17.01.2017 06:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 17 января 2017, 11:13

      Ну не знаю,не знаю....Эранани о существовании которого видимо до сего знал только Бубнов,Молло да качественное(особенно если говорить о соотношении цена-качество)приобретение.Но вот так сравнивать я бы не стал,в Спартак пришли два достаточно опытных игрока,с которыми не надо много возиться,нужно просто поставить на нужную позицию с толкованием тактическим+очень перспективный Селихов.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ДикийАлекс 17 января 2017, 12:07

      Об Эрнани ник то не знает, потому что он не распиарен как другие молодые бразильцы типа Габриэлев и за чемпионатом бразилии в России мало кто следит... а на самом деле он крутой опорник... быстрый длинноногий и с классным ударом... может метров с 40 засандалить не хило... + здорово штрафные исполняет... он ни чем не хуже Витселя. Ну и конечно Луческу умеет здорово работать с бразильцами... абы кого не взял бы, ждем очередную конфетку аля Фернандиньо и Фернандо

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ДикийАлекс 17 января 2017, 12:10

      а про Адриано и Самедова можно сказать только то, что оба игрока уже с именем и все ждут от них результата здесь и сейчас! НО! Адриано пришел растренированым, ему еще предстоит набирать форму... Самедова все судят по былой игре за Москву, Динамо, первый год после возвращения в Локо... на самом деле он давно перестал играть и упирается только в сборной, где к нему нет притензий...

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > RedGreenHooligan 17 января 2017, 17:00

      Согласен с развёрнутым ответом,с пояснениями.Если честно раньше больше следил за Латинской Америкой с их бесконечной кузницей талантов.Вот этого конкретно персонажа(Эранани)к его 22-м годам узнал только по скудной нарезке и небольших выдержанных статей,что впрочем немудрено к нам не едет звезда(во всяком случае пока,талант Луческу заключается в умении разглядывать и огранять камушки в будущие алмазы).Всё же я думаю это удачное приобретение для питерцев+за этого паренька не пришлось дико переплачивать как за того же Витселя.Что касается Адриано,тут ты прав абсолютно,так как футболист находится в разобранном состоянии и надежда на физиотерапевтов и лично Карреру что он сможет вернуть его на хороший уровень.В любом случае будет интересно понаблюдать кто лучше сможет вписаться в состав и принести пользу.

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 17 января 2017, 11:03

      Бабла больше у Питера

      -1
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 17 января 2017, 11:01

      Время покажет у кого игроки лучше

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 17 января 2017, 10:28

      Зенит - это сбор на время звёздных играков на определенный срок времени, а игры ни какой. Посмотрим весной,что будет. Еще есть упертый Спартак и с финансами плохими цска.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 января 2017, 10:27

      Может в чем то он прав. А так время покажет нам все.

      -2
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 января 2017, 10:10

      Качество игроков это одно, а взаимодействие с игроками это другое. Увидим.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 17 января 2017, 09:53

      посмотрим

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      Рейтинг: +319

      семенчик 17 января 2017, 09:48

      Ну-ну

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      Рейтинг: +2336

      den161 17 января 2017, 09:48

      цыплят по осени считают.... В данном случае в мае видно будет у кого кто качественней...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2017, 09:26

      качественные игроки в АПЛ или Ла Лиге,а у нас один шлак типа Адриано или Молло были бы они качественными играли бы не на наших колхозных полях

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