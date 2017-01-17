Бубнов: «Зенит» купил больше качественных футболистов, чем «Спартак»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о тех трансферах, которые совершили этой зимой «Зенит» и «Спартак». По мнению Бубнова, петербургский клуб приобрел больше качественных игроков, чем красно-белые.

«Думаю, в «Зените» может получиться хорошая связка Жулиано – Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении и в оттяжке. В целом «Зенит» взял больше качественных футболистов, чем «Спартак». При этом надо помнить, что «Зенит» играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков.

С учетом того, что есть Жулиано и Эрнани, то именно эти игроки, думаю, будут играть в центральной зоне «Зенита». Как понимаю, Луческу на сборах будет много играть. Но так действовать можно, если футболисты в отпуске следили за собой, а иначе опасно получить травму. Но он действует двумя составами. Данни только сейчас начинает играть после травмы.

Сборы в наше время проходили иначе. Мы выезжали на побережье Северного Кавказа. У нас не было таких условий. «Спартак» при Бескове вообще тренировался в Москве, проводя много времени на синтетике», – заявил Бубнов.

Напомним, вчера «Спартак» объявил о приобретении бразильского нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.