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  • Бубнов: «Зенит» купил больше качественных футболистов, чем «Спартак»

Бубнов: «Зенит» купил больше качественных футболистов, чем «Спартак»

17 января 2017, 06:36
15

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о тех трансферах, которые совершили этой зимой «Зенит» и «Спартак». По мнению Бубнова, петербургский клуб приобрел больше качественных игроков, чем красно-белые.

«Думаю, в «Зените» может получиться хорошая связка Жулиано Эрнани. Тот же Молло имеет более лучшие показатели, чем у Витселя. Француз может играть и в нападении и в оттяжке. В целом «Зенит» взял больше качественных футболистов, чем «Спартак». При этом надо помнить, что «Зенит» играет и в еврокубках. Питерцы ставят еще задачу выиграть чемпионат. От этого и исходят при покупке новичков.

С учетом того, что есть Жулиано и Эрнани, то именно эти игроки, думаю, будут играть в центральной зоне «Зенита». Как понимаю, Луческу на сборах будет много играть. Но так действовать можно, если футболисты в отпуске следили за собой, а иначе опасно получить травму. Но он действует двумя составами. Данни только сейчас начинает играть после травмы.

Сборы в наше время проходили иначе. Мы выезжали на побережье Северного Кавказа. У нас не было таких условий. «Спартак» при Бескове вообще тренировался в Москве, проводя много времени на синтетике», – заявил Бубнов.

Напомним, вчера «Спартак» объявил о приобретении бразильского нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бубнов Александр
Комментарии (15)
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Диктор
1484628915
Жадность фраера сгубила................
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Добрый Бобер
1484633797
Весна покажет кто где срал.
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Garrincha58
1484634395
качественные игроки в АПЛ или Ла Лиге,а у нас один шлак типа Адриано или Молло были бы они качественными играли бы не на наших колхозных полях
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den161
1484635680
цыплят по осени считают.... В данном случае в мае видно будет у кого кто качественней...
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firs04
1484637029
Качество игроков это одно, а взаимодействие с игроками это другое. Увидим.
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Dellleone
1484638053
Может в чем то он прав. А так время покажет нам все.
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Алексей Гозиас
1484638105
Зенит - это сбор на время звёздных играков на определенный срок времени, а игры ни какой. Посмотрим весной,что будет. Еще есть упертый Спартак и с финансами плохими цска.
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Касабланка
1484640104
Время покажет у кого игроки лучше
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slavko33002
1484640207
Бабла больше у Питера
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ДикийАлекс
1484640829
Ну не знаю,не знаю....Эранани о существовании которого видимо до сего знал только Бубнов,Молло да качественное(особенно если говорить о соотношении цена-качество)приобретение.Но вот так сравнивать я бы не стал,в Спартак пришли два достаточно опытных игрока,с которыми не надо много возиться,нужно просто поставить на нужную позицию с толкованием тактическим+очень перспективный Селихов.
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