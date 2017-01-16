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    Кадиев: «В «Анжи» будут играть те, кто хочет и может, а не ради денег»

    Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев рассказал о дальнейших перспективах махачкалинского клуба, который в связи с финансовыми проблемами сменил вектор развития и решил расстаться с ведущими игроками.

    «В «Анжи» вкладывались огромные суммы, но соответствующей отдачи не было. Поэтому я понимаю решение Сулеймана Керимова оставить клуб. У меня таких возможностей нет, какие были у прежнего руководства, поэтому в «Анжи» будут играть не ради денег, а за идею – кто хочет и может. Деньги, разумеется, будут, но адекватные.

    Считаю также, что акцент нужно сделать на местных ребятах, которые ради игровой практики поступились заработком, согласившись на понижение зарплаты. Я гарантирую, что через пару лет в РФПЛ будет много дагестанцев, причем не только в «Анжи».

    И ничего страшного, если придется сделать шаг назад. Главное – это не потерять и сохранить футбол в Дагестане», – подытожил Кадиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2017 23:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 17 января 2017, 10:18

      все бы клубы вывести на самоокупаемость-отучить от титек газпромовских и прочих бюджетных-может лет через 10-15 футбол в стране был другим-без денежных мешков,бродящих по полю...правда в Европе тож бы ничего не показывали-но на перспективу можно и потерпеть с трофеями...)))

      0
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 17 января 2017, 09:00

      Шаг назад?! на динамо возвращаются что ли?

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 января 2017, 05:21

      В ФНЛ Анжи будет одним из лучших.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 января 2017, 05:21

      не в первые эти сказки

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 января 2017, 05:09

      Анжи ожидает игра в ФНЛ...

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 17 января 2017, 01:09

      Походу анжи велком в пердив

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 января 2017, 00:46

      а где такие

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 января 2017, 00:37

      Т.Е. денег в Анжи не будет.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 17 января 2017, 00:35

      как бы Анжи в лфл не попали

      -1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 17 января 2017, 00:30

      Удачи!

      0
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