Кадиев: «В «Анжи» будут играть те, кто хочет и может, а не ради денег»

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев рассказал о дальнейших перспективах махачкалинского клуба, который в связи с финансовыми проблемами сменил вектор развития и решил расстаться с ведущими игроками.

«В «Анжи» вкладывались огромные суммы, но соответствующей отдачи не было. Поэтому я понимаю решение Сулеймана Керимова оставить клуб. У меня таких возможностей нет, какие были у прежнего руководства, поэтому в «Анжи» будут играть не ради денег, а за идею – кто хочет и может. Деньги, разумеется, будут, но адекватные.

Считаю также, что акцент нужно сделать на местных ребятах, которые ради игровой практики поступились заработком, согласившись на понижение зарплаты. Я гарантирую, что через пару лет в РФПЛ будет много дагестанцев, причем не только в «Анжи».

И ничего страшного, если придется сделать шаг назад. Главное – это не потерять и сохранить футбол в Дагестане», – подытожил Кадиев.