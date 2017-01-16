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  • Кадиев: «В «Анжи» будут играть те, кто хочет и может, а не ради денег»

Кадиев: «В «Анжи» будут играть те, кто хочет и может, а не ради денег»

16 января 2017, 23:52
11

Новый владелец «Анжи» Осман Кадиев рассказал о дальнейших перспективах махачкалинского клуба, который в связи с финансовыми проблемами сменил вектор развития и решил расстаться с ведущими игроками.

«В «Анжи» вкладывались огромные суммы, но соответствующей отдачи не было. Поэтому я понимаю решение Сулеймана Керимова оставить клуб. У меня таких возможностей нет, какие были у прежнего руководства, поэтому в «Анжи» будут играть не ради денег, а за идею – кто хочет и может. Деньги, разумеется, будут, но адекватные.

Считаю также, что акцент нужно сделать на местных ребятах, которые ради игровой практики поступились заработком, согласившись на понижение зарплаты. Я гарантирую, что через пару лет в РФПЛ будет много дагестанцев, причем не только в «Анжи».

И ничего страшного, если придется сделать шаг назад. Главное – это не потерять и сохранить футбол в Дагестане», – подытожил Кадиев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (11)
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x-x-x-x-x
1484600440
ну будем смотреть что ты там сделаешь. а пока что то не видно положительного.
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Raxor
1484602506
как бы Анжи в лфл не попали
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DIDI 23
1484602646
Т.Е. денег в Анжи не будет.
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Borz1
1484603182
а где такие
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MrRonRSM
1484604542
Походу анжи велком в пердив
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a-rakhmatov
1484618970
Анжи ожидает игра в ФНЛ...
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sprint5
1484619662
не в первые эти сказки
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КЭТиК
1484619669
В ФНЛ Анжи будет одним из лучших.
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Даркуш05
1484632828
Шаг назад?! на динамо возвращаются что ли?
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SPACE TRUCKIN
1484637531
все бы клубы вывести на самоокупаемость-отучить от титек газпромовских и прочих бюджетных-может лет через 10-15 футбол в стране был другим-без денежных мешков,бродящих по полю...правда в Европе тож бы ничего не показывали-но на перспективу можно и потерпеть с трофеями...)))
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