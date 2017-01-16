Конте заявил, что он не боится щедрых предложений «Челси» от китайских клубов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что его не должны беспокоить щедрые предложения китайских клубов по поводу приобретения игроков синих. Напомним, в декабре полузащитник лондонцев Оскар перешел в «Шанхай СИПГ», который, по данным СМИ, заплатил за игрока около 60 миллионов евро.

«Деньги – не самое главное в жизни. Выступая в таком клубе, как «Челси», ты обязан быть доволен.

Конкуренция в АПЛ невероятно высока. Игроки очень хотят попасть сюда, так как эта лига считается лучшей в мире по многим показателям. Именно поэтому повторю: фантастические предложения из Китая не несут в себе какой-либо опасности для Лиги. Финансы составляющая – это еще не все.

Оскар защищал цвета «Челси», но перебрался в китайский чемпионат, получив предложение о выгодном контракте. Я бы мог предположить, что моим футболистам что-то угрожает, однако «Челси» является большим клубом, и для многих является большой честью играть за него. Поэтому я не нахожу никакой угрозы», – сказал Конте.