Зидан: «Севилья» доказала, что может претендовать на титул»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил силу «Севильи», которая способна бороться за чемпионский титул.

«Достаточно всего пяти минут, чтобы упустить победу. Да, такой результат тяжело принять, учитывая ход игры, но это футбол. Такое поражение послужит нам мотивацией для успеха в следующем матче.

Наша серия? Логично, что в какой-то день любая беспроигрышная серия подходит к концу. Серхио Рамос? Горжусь нашим капитаном. Он провел великолепный матч, а автоголы – это такая же часть футбола. Но он показал характер.

«Севилья» всем доказала, что может претендовать на титул. Нам остается анализировать свои ошибки и найти пути их решения. Будем и дальше упорно работать», – сказал Зидан.

Матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.