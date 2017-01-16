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    Зидан: «Севилья» доказала, что может претендовать на титул»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил силу «Севильи», которая способна бороться за чемпионский титул.

    «Достаточно всего пяти минут, чтобы упустить победу. Да, такой результат тяжело принять, учитывая ход игры, но это футбол. Такое поражение послужит нам мотивацией для успеха в следующем матче.

    Наша серия? Логично, что в какой-то день любая беспроигрышная серия подходит к концу. Серхио Рамос? Горжусь нашим капитаном. Он провел великолепный матч, а автоголы – это такая же часть футбола. Но он показал характер.

    «Севилья» всем доказала, что может претендовать на титул. Нам остается анализировать свои ошибки и найти пути их решения. Будем и дальше упорно работать», – сказал Зидан.

    Матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Marca

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    16.01.2017 08:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 16 января 2017, 13:57

      после серии не пройгрышей видимо последует серия не побед!?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Russo_ 16 января 2017, 10:34

      Зидан знает что говорит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 16 января 2017, 10:17

      Ты думал что непобедимый.Возьми Урал или Уфу и выведи на новый уровень,докажи свой профессионализм.

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