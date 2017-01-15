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Аршавин сообщил, что начал есть много конины

15 января 2017, 11:45
12

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», отметил, что в Казахстане он несколько расширил свой рацион питания. Футболист начал употреблять конину.

«Я не ел бешбармак так как мне не нравится, как он выглядит. Зато я стал употреблять много конины, в Казахстане она очень распространена. Конину подают во всех ресторанах и можно легко купить на рынке.

Здесь все просят сфотографироваться: либо селфи, либо классика. Процесс проходит по стандартной схеме. В Казахстане и Санкт-Петербурге болельщики узнают меня примерно одинаково. Но я мало появляюсь на улице, особенно в последние полгода. В принципе, мой маршрут — база-дом, дом-база. Главное, на домашних матчах у нас очень хорошая поддержка. Наши поклонники эмоциональные», – заявил Аршавин.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (12)
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Chicha
1484470182
Бешбармак с кониной это вкусно!
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yorgenbarenz
1484470352
В ЦСКА должны насторожиться !
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APchelov
1484472084
Ну теперь Андрюха с такой-то лошадиной силой до сорока лет пахать будет
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la verdad
1484473125
Кучерявая конина и немного кокаина :)))
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aurora5858
1484476510
Ешь конину и свинину- будешь чемпионом
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Анжер
1484479762
В цска его тренером.Конь педальный.
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amkarovec
1484485981
...был Андрюша хорошим малым и в сборной и в Зените...не стало его и сборная сейчас в фикалиях плещется на 54-м месте,и Зенит в лиге Европы в хорошие времена только до 1/4 финала допрыгивает...в России очень легко как простому человеку,так и гению сгинуть или стухнуть...как сказал Володя Путин в нашей стране выживает сильнейший,а то,что у кого-то где-то чуть не сложилось-давайте валите на тот свет...
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