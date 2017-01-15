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    Аршавин сообщил, что начал есть много конины

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», отметил, что в Казахстане он несколько расширил свой рацион питания. Футболист начал употреблять конину.

    «Я не ел бешбармак так как мне не нравится, как он выглядит. Зато я стал употреблять много конины, в Казахстане она очень распространена. Конину подают во всех ресторанах и можно легко купить на рынке.

    Здесь все просят сфотографироваться: либо селфи, либо классика. Процесс проходит по стандартной схеме. В Казахстане и Санкт-Петербурге болельщики узнают меня примерно одинаково. Но я мало появляюсь на улице, особенно в последние полгода. В принципе, мой маршрут — база-дом, дом-база. Главное, на домашних матчах у нас очень хорошая поддержка. Наши поклонники эмоциональные», – заявил Аршавин.

    Источник: Газета.ру

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    15.01.2017 11:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +22

      amkarovec 15 января 2017, 16:13

      ...был Андрюша хорошим малым и в сборной и в Зените...не стало его и сборная сейчас в фикалиях плещется на 54-м месте,и Зенит в лиге Европы в хорошие времена только до 1/4 финала допрыгивает...в России очень легко как простому человеку,так и гению сгинуть или стухнуть...как сказал Володя Путин в нашей стране выживает сильнейший,а то,что у кого-то где-то чуть не сложилось-давайте валите на тот свет...

      2
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      Рейтинг: +14

      Анжер 15 января 2017, 14:29

      В цска его тренером.Конь педальный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 января 2017, 13:35

      Ешь конину и свинину- будешь чемпионом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 января 2017, 12:38

      Кучерявая конина и немного кокаина :)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > la verdad 15 января 2017, 13:06

      Ахахаха! Класс!

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 января 2017, 12:21

      Ну теперь Андрюха с такой-то лошадиной силой до сорока лет пахать будет

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 января 2017, 11:52

      В ЦСКА должны насторожиться !

      7
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      Рейтинг: +161

      daunis > yorgenbarenz 15 января 2017, 12:17

      Ну он и так получал нормальные порции конской "колбасы" в свое время.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > daunis 15 января 2017, 14:01

      Ну да. Особенно 6:1, 4:1. Вашу колбасу Слуцкий давно в узел завязал. Вы не кони, вы мерины.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > daunis 15 января 2017, 14:04

      Даун тебе подходит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > 15 января 2017, 14:07

      А Лошадку жалко.

      0
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      Рейтинг: +135

      Chicha 15 января 2017, 11:49

      Бешбармак с кониной это вкусно!

      -1
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