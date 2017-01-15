Аршавин сообщил, что начал есть много конины

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», отметил, что в Казахстане он несколько расширил свой рацион питания. Футболист начал употреблять конину.

«Я не ел бешбармак так как мне не нравится, как он выглядит. Зато я стал употреблять много конины, в Казахстане она очень распространена. Конину подают во всех ресторанах и можно легко купить на рынке.

Здесь все просят сфотографироваться: либо селфи, либо классика. Процесс проходит по стандартной схеме. В Казахстане и Санкт-Петербурге болельщики узнают меня примерно одинаково. Но я мало появляюсь на улице, особенно в последние полгода. В принципе, мой маршрут — база-дом, дом-база. Главное, на домашних матчах у нас очень хорошая поддержка. Наши поклонники эмоциональные», – заявил Аршавин.