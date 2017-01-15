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Аршавин: «Наверное, деньги губят наших футболистов»

15 января 2017, 10:57
20

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», затронул тему высоких зарплат в РФПЛ. По мнению футболиста, большие деньги губят российских игроков.

«Деньги губят наших игроков? Наверное, да. Но я не против больших зарплат. Платите меньше, ребята будут играть за меньшие деньги. Если им даст кто-то больше, они пойдут играть за большие средства.

Думаю, здесь все зависит от конкретного футболиста. За границей тоже получают хорошие деньги. Не уверен, что нужно как-то персонализировать российских футболистов», – заявил Аршавин.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (20)
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товрос
1484471753
ЖАБА ДУШИТ АНДРЮША?
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simoron81
1484471997
кто бы говорил
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Tostao
1484472127
В жизни давно я понял, Кроется гибель где: Наш футболист в погоне Тонет всегда в бабле.
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Leva-Drako
1484472336
Андрюша ты бы лучше помалкивал, глядишь и не вспомнят о тебе ни кто и о твоем поганом языке.
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nik55
1484472848
дошло--жалко что поздно
Ответить
la verdad
1484473606
За границей ни один клуб не платит зп из гос. бюджета и не спонсируется компаниями с участием государства.
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sidul1
1484475178
пока мафия рулит футболом,прогресса не будет.уже опустились ниже португалии,приближаемся к уровню украины.
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PopCorn963
1484475265
Не наверное, а точно.
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Zeff
1484477615
Аршавин стал прилично зарабатывать, сделав себе имя. Не то, что нынешние. Пару раз блеснул и уже звезда.
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XaXatyn
1484496985
За границей большие деньги платят за игру , а у нас за паспорт гражданина РФ!
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