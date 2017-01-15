Аршавин: «Наверное, деньги губят наших футболистов»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», затронул тему высоких зарплат в РФПЛ. По мнению футболиста, большие деньги губят российских игроков.

«Деньги губят наших игроков? Наверное, да. Но я не против больших зарплат. Платите меньше, ребята будут играть за меньшие деньги. Если им даст кто-то больше, они пойдут играть за большие средства.

Думаю, здесь все зависит от конкретного футболиста. За границей тоже получают хорошие деньги. Не уверен, что нужно как-то персонализировать российских футболистов», – заявил Аршавин.