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    Аршавин: «Наверное, деньги губят наших футболистов»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», затронул тему высоких зарплат в РФПЛ. По мнению футболиста, большие деньги губят российских игроков.

    «Деньги губят наших игроков? Наверное, да. Но я не против больших зарплат. Платите меньше, ребята будут играть за меньшие деньги. Если им даст кто-то больше, они пойдут играть за большие средства.

    Думаю, здесь все зависит от конкретного футболиста. За границей тоже получают хорошие деньги. Не уверен, что нужно как-то персонализировать российских футболистов», – заявил Аршавин.

    Источник: Газета.ру

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    15.01.2017 10:57
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2017, 19:16

      За границей большие деньги платят за игру , а у нас за паспорт гражданина РФ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 15 января 2017, 17:41

      Прав Андрей Сергеевич !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 15 января 2017, 16:31

      Мало их

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      perm 242 15 января 2017, 14:48

      вообще платить надо по конечному результату , а не делать изначально огромные оклады ....

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > perm 242 12 марта 2017, 09:57

      да что вы все не поймете что игроки захотели такие бабки и им установили такие зарплаты - такие зарплаты установлены что бы проворачивать большие деньги воротилам от футбола - ну прикинь будут они получать по 100 штук и продавать их примерно так и что бизнесмены будут иметь и море чиновников

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 января 2017, 13:53

      Аршавин стал прилично зарабатывать, сделав себе имя.
      Не то, что нынешние. Пару раз блеснул и уже звезда.

      2
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 15 января 2017, 13:14

      Не наверное, а точно.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 января 2017, 13:12

      пока мафия рулит футболом,прогресса не будет.уже опустились ниже португалии,приближаемся к уровню украины.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 января 2017, 12:46

      За границей ни один клуб не платит зп из гос. бюджета и не спонсируется компаниями с участием государства.

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 15 января 2017, 12:34

      дошло--жалко что поздно

      -1
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 15 января 2017, 12:25

      Андрюша ты бы лучше помалкивал, глядишь и не вспомнят о тебе ни кто и о твоем поганом языке.

      -2
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Leva-Drako 15 января 2017, 17:40

      Ну о тебе действительно никто не вспомнит ,так как о твоем гнусном существовании и так никто не знает. А вот Андрея регулярно вспоминают в европейской прессе ,снимают на Тв ,я уже не говорю о наших СМИ . Так что кому -кому ,а тебе действительно лучше сопеть в две дырки и не открывать свой поганый ротик .

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