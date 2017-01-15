Аршавин против лимита на легионеров в РФПЛ

Лимит должен быть либо максимально строгий, либо вообще его не должно быть.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», назвал основные шаги, необходимые для роста российского футбола. Хавбек отрицательно смотрит на лимит легионеров в РФПЛ.
«Если глобально, нужны игроки. Чтобы их было больше, а уровень и конкуренция выше, нужен хороший детский футбол. Что я имею в виду? Как можно большее количество вовлеченных детей, обученные тренеры и качественные условия для работы и подготовки.
Лимит на легионеров есть зло? Мне кажется, прежде чем утверждать наверняка, необходим детальный анализ. Но как футболист я против лимита. Правда, меня о том же спросили в Казахстане. Вот там лимит точно нужен. Хотя я легионер, и мне это не выгодно», – заявил Аршавин.