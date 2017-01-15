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    Аршавин против лимита на легионеров в РФПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», назвал основные шаги, необходимые для роста российского футбола. Хавбек отрицательно смотрит на лимит легионеров в РФПЛ.

    «Если глобально, нужны игроки. Чтобы их было больше, а уровень и конкуренция выше, нужен хороший детский футбол. Что я имею в виду? Как можно большее количество вовлеченных детей, обученные тренеры и качественные условия для работы и подготовки.

    Лимит на легионеров есть зло? Мне кажется, прежде чем утверждать наверняка, необходим детальный анализ. Но как футболист я против лимита. Правда, меня о том же спросили в Казахстане. Вот там лимит точно нужен. Хотя я легионер, и мне это не выгодно», – заявил Аршавин.

    Источник: Газета.ру

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    15.01.2017 10:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 января 2017, 10:21

      Лимит должен быть либо максимально строгий, либо вообще его не должно быть.

      1
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      Рейтинг: +10

      Dybala23 15 января 2017, 10:18

      Прав

      0
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