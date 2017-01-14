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    Конте заявил, что ничего не знает о предложении китайского клуба Косте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг информацию, согласно которой между ним и нападающим синих Диего Костой произошел конфликт. По словам итальянского специалиста, форвард пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестера» (3:0) из-за болей в спине.

    «Повторю, что уже говорил ранее: у Косты появилась боль в спине, поэтому он не тренировался. Если бы у нас были с ним проблемы, я бы их решал с руководством. Но, повторюсь, решать проблемы нужно при их наличии. Есть ли у Диего предложение из Китая? Ничего об этом не знаю», – сказал Конте.

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: BBC

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    14.01.2017 23:27
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