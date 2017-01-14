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  • Аршавин: «Спартак» станет чемпионом? Это было бы логично, но у них нет запаса прочности»

Аршавин: «Спартак» станет чемпионом? Это было бы логично, но у них нет запаса прочности»

14 января 2017, 22:47
11

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам футболиста, у красно-белых нет запаса прочности, который позволил бы им стать чемпионом России. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

– Нет ощущения, что после зимней паузы спартаковская игра может развалиться?

– Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в «Ювентусе».

– А вообще вас первое место «Спартака» удивляет?

– Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.

– Пора становиться чемпионами?

– Это было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Кайрат Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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Алексей Гозиас
1484428536
Сезон покажет
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VikNMar
1484429281
" Спартак " чемпион - НИКОГДА !!!
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killerman77
1484453396
а зачем спартаку чемпионство? чтобы потом в лч 3-18?
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nik55
1484460747
чипсоед----бомжам давай прогнозы
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subbotaspartak
1484462656
Глупые прогнозы Никому не представляют угрозы. Игра покажет И болтунов накажет. А если что-то пойдёт не так И чемпионом станет не Спартак, То будет новый сезон И Чемпионом станет ОН!!! А если кто про свой клуб думает не так, Он дурак. А Чемпион - СПАРТАК!!!
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