Аршавин: «Спартак» станет чемпионом? Это было бы логично, но у них нет запаса прочности»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам футболиста, у красно-белых нет запаса прочности, который позволил бы им стать чемпионом России. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

– Нет ощущения, что после зимней паузы спартаковская игра может развалиться?

– Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в «Ювентусе».

– А вообще вас первое место «Спартака» удивляет?

– Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.

– Пора становиться чемпионами?

– Это было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты.