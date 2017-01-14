Аршавин: «Спартак» станет чемпионом? Это было бы логично, но у них нет запаса прочности»

Глупые прогнозы
Никому не представляют угрозы.
Игра покажет
И болтунов накажет.
А если что-то пойдёт не так
И чемпионом станет не Спартак,
То будет новый сезон
И Чемпионом станет ОН!!!
А если кто про свой клуб думает не так,
Он дурак.
А Чемпион - СПАРТАК!!!
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам футболиста, у красно-белых нет запаса прочности, который позволил бы им стать чемпионом России. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.
– У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.
– Нет ощущения, что после зимней паузы спартаковская игра может развалиться?
– Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в «Ювентусе».
– А вообще вас первое место «Спартака» удивляет?
– Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.
– Пора становиться чемпионами?
– Это было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты.