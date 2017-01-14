Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Спартак» станет чемпионом? Это было бы логично, но у них нет запаса прочности»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин оценил турнирные перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне. По словам футболиста, у красно-белых нет запаса прочности, который позволил бы им стать чемпионом России. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    – У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

    – Нет ощущения, что после зимней паузы спартаковская игра может развалиться?

    – Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в «Ювентусе».

    – А вообще вас первое место «Спартака» удивляет?

    – Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.

    – Пора становиться чемпионами?

    – Это было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 января 2017, 09:44

      Глупые прогнозы
      Никому не представляют угрозы.
      Игра покажет
      И болтунов накажет.
      А если что-то пойдёт не так
      И чемпионом станет не Спартак,
      То будет новый сезон
      И Чемпионом станет ОН!!!
      А если кто про свой клуб думает не так,
      Он дурак.
      А Чемпион - СПАРТАК!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 15 января 2017, 09:12

      чипсоед----бомжам давай прогнозы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 15 января 2017, 07:09

      а зачем спартаку чемпионство? чтобы потом в лч 3-18?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > killerman77 15 января 2017, 07:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как обычно ) Нет, я не против чемпионства Спартака, но пусть занимают первое место, а квоту в ЛЧ другим дают. А то как обычно опозорятся в ЛЧ и очков в таблицу кф не принесут.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > killerman77 15 января 2017, 08:24

      Кто что хочет, тот то и видит... Некоторые например видят список: Милан, ПСЖ, Спартак, Барселона, Реал... Что за список? Список команд одержавших на групповом этапе победы во всех шести матчах. Хороший список, правда?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > alex1004 15 января 2017, 09:18

      в каких годах это было? Когда то и торпедо был одним из лучших клубов СССР. При чем тут история и сегодняшние дни?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > Max Urbanov 15 января 2017, 11:37

      С точки зрения исторической ретроспективы, шесть побед и 1-18 уже давно сошлись в одной точке. Если кто-то, не смотря на давность события, считает уместным вспоминать 1-18 (а кто-то еще и поддакивать), почему бы мне не вспомнить шесть побед?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > alex1004 15 января 2017, 14:31

      Ты мне что пытаешься сказать этим? Может так нагляднее будет? 2016/2017 Лига Европы (вылет от АЕКа на квалификации). 2013/2014 Лига Европы (вылет от Санкт-Галлен на квалификации). 2012/2013 Лига чемпионов (последнее место в группе). 2011/2012 Лига Европы (вылет от Легии в квалификации). Единственный достойный сезон это 2010/2011, где дошли до 1/4, где с позорным общим счетом 10:3 вылетели от Порту (молодцы, хлопаю стоя). Дальше опять ПОЗОР 08/09 ЛЕ - предпоследнее место в группе и домой. Я понимаю, что ты фанатик, но все же цифры не врут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 > Max Urbanov 15 января 2017, 16:33

      "Ты мне что пытаешься сказать этим?"

      Анекдот: "Сегодня узнала страшную тайну. Оказываться когда любимый говорит, он имеет в виду то что говорит, а не то что я додумываю".


      Я ответил, причем не тебе, по поводу 1-18. Ты сказал - "старо", на что я ответил, что и 1-18 тоже старо. И тут ты начал додумывать о том что я сказал... Не надо пожалуйста за меня додумывать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 января 2017, 00:28

      " Спартак " чемпион - НИКОГДА !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 15 января 2017, 00:15

      Сезон покажет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11