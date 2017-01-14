Аршавин: «В России нереально, чтобы из футбола ушли государственные деньги – будет пропасть»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение, что российские клубы не смогут полностью отказаться от государственного финансирования. Однако, по словам футболиста, командам необходимо двигаться в направлении частных средств.

– Нужно ли нам отказаться от государственного финансирования, несмотря на то что так можно загубить много клубов?

– У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он еще сильнее упадет. Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят. Следовательно, в «Томи» будут играть еще более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также «Зенит», «Краснодар». Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.

Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счету должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта.