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  • Аршавин: «В России нереально, чтобы из футбола ушли государственные деньги – будет пропасть»

Аршавин: «В России нереально, чтобы из футбола ушли государственные деньги – будет пропасть»

14 января 2017, 21:01
37

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение, что российские клубы не смогут полностью отказаться от государственного финансирования. Однако, по словам футболиста, командам необходимо двигаться в направлении частных средств.

– Нужно ли нам отказаться от государственного финансирования, несмотря на то что так можно загубить много клубов?

– У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он еще сильнее упадет. Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят. Следовательно, в «Томи» будут играть еще более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также «Зенит», «Краснодар». Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.

Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счету должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (37)
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Тraumtanzеr
1484417208
Если гос. деньги уйдут и нашего ногомяча, то зениту пизда в первом же сезоне))
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sochi-2013
1484419582
У нас везде пропасть. Только у спекулянтов всех уровней, воров и футболистов все хорошо.
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BANNIKOV1970
1484421789
чем дольше будут госденьги в футболе,тем дольше будет жопа продолжаться!
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m40
1484422291
Да, ребята, наш футбол нежизнеспособен. Мы жмодимся заплатить лишние 150р за канал наш футбол, не сходим лишний раз на стадион за условные 500р (где 100, а где и 1000), не покупаем мерч. А ведь это то, за счет чего должен жить клуб. Так что без госденег футболу *опа
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zagrizlik
1484423653
Конечно,тогда таким как ты не будут платить миллионы.
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Chernyi Lis
1484424658
зато на деньги работяг бухать не будете..
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ProstoPolzovatel
1484425243
Дело в модели развития...Во времена СССР были и клубы, и спортивные школы, и инфраструктура...Кому это всё принадлежало? Государству...Давало результат? Да...В современной Англии большинство клубных структур - частные...Даёт это результат? Да...Футболу "без разницы" чьи деньги строят/содержат клуб, главное, чтобы они приносили результат...Поэтому проблема России не в государственных деньгах, а в непонимании того по какой же модели развивать наш футбол и как при этом эффективно использовать имеющиеся средства, как государственные, так и частные
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dyema
1484426832
А АНДРЮХА В ОСНОВНОМ ПРАВ!
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Garrincha58
1484427709
никогда у нас ничего путного из футбола не получится, а все потому что Россия не футбольная страна и никакой ЧМ не даст толчка,вот ОИ в Сочи уже три года как прошли а что то никакого прогресса в зимних видах спорта не наблюдается так же и в футболе будет
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serppion
1484440664
Как бы предвзято к Аршавину ни относились, но! Андрей мыслит самостоятельно и говорит толковые вещи.
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