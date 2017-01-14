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    Аршавин: «В России нереально, чтобы из футбола ушли государственные деньги – будет пропасть»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение, что российские клубы не смогут полностью отказаться от государственного финансирования. Однако, по словам футболиста, командам необходимо двигаться в направлении частных средств.

    – Нужно ли нам отказаться от государственного финансирования, несмотря на то что так можно загубить много клубов?

    – У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он еще сильнее упадет. Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят. Следовательно, в «Томи» будут играть еще более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также «Зенит», «Краснодар». Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.

    Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счету должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта.

    Источник: Газета.ру

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    14.01.2017 21:01
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 января 2017, 03:37

      Как бы предвзято к Аршавину ни относились, но! Андрей мыслит самостоятельно и говорит толковые вещи.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 января 2017, 00:01

      никогда у нас ничего путного из футбола не получится, а все потому что Россия не футбольная страна и никакой ЧМ не даст толчка,вот ОИ в Сочи уже три года как прошли а что то никакого прогресса в зимних видах спорта не наблюдается так же и в футболе будет

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Garrincha58 15 января 2017, 00:15

      Про зимние виды спорта ты наверное не прав , в них не так всё плохо было всегда. Где-то лучше, где-то хуже, но на уровне.
      Другое дело, что началась "охота" на весь наш спорт с точки зрения допинга, и лично у меня например уже начинают возникать сомнения : -А НЕ СЛИШКОМ-ЛИ У НАС РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ((
      Ну а про футбол - скорее прав, ибо в той-же Германии, ещё задолго до их чемпионата мира , была принята программа и всё последующее.....

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Garrincha58 15 января 2017, 00:56

      везде у нас норм..кроме футбола..

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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 января 2017, 23:47

      А АНДРЮХА В ОСНОВНОМ ПРАВ!

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 января 2017, 23:20

      Дело в модели развития...Во времена СССР были и клубы, и спортивные школы, и инфраструктура...Кому это всё принадлежало? Государству...Давало результат? Да...В современной Англии большинство клубных структур - частные...Даёт это результат? Да...Футболу "без разницы" чьи деньги строят/содержат клуб, главное, чтобы они приносили результат...Поэтому проблема России не в государственных деньгах, а в непонимании того по какой же модели развивать наш футбол и как при этом эффективно использовать имеющиеся средства, как государственные, так и частные

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      Рейтинг: +2269

      dyema > ProstoPolzovatel 14 января 2017, 23:38

      Вроде грамотно, но опять ни о чём, рецепт дай )))

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > dyema 15 января 2017, 13:50

      Во-первых, благодарю за комментарий...Поясню: я стараюсь отмечать только те вещи, в которых я на сегодняшний день уверен... Если бы я на 100% знал, что нужно российскому футболу, то написал бы и об этом...Но это не так и в этом нет никакого смысла: я тебе приведу своё виденье, ты мне своё и на этом мы и разойдёмся...Да и потом короткие рецепты опасны тем, что после их прочтения больше вопросов, чем ответов...А на "полный рецепт" уйдут годы групповой исследовательской и аналитической работы, которой помимо энтузиастов, вроде меня:) должны одновременно заниматься эксперты и люди "от футбола"...и даже если мы такой "рецепт" подготовим, пренебрегая трудовыми и временными затратами, тебе уже это к тому времени вряд ли будет интересно))))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 14 января 2017, 23:10

      зато на деньги работяг бухать не будете..

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      Рейтинг: +2269

      dyema > Chernyi Lis 14 января 2017, 23:35

      Про КОКОШУ И МАМАЯ опять?
      Не та тема изв.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > dyema 14 января 2017, 23:50

      все та! будут только спонс.деньги....не разгуляешься..и зарплату будут кроить..

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 января 2017, 22:54

      Конечно,тогда таким как ты не будут платить миллионы.

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 14 января 2017, 22:38

      Скорее всего после ЧМ-2018 у государства пропадет интерес к поддержке футбольных клубов по ряду причин,главная из которых является невозможность достойного их финансирования да и спонсирование для многих предприятий является затратными,не говоря уже о том,что большинству это спонсорство навязано!
      А после того,как в футболе останутся только финансово-обеспеченные клубы и их будет немного,но зато ужесточатся требования к мастерству игроков,обострится конкуренция,а команды начнут показывать тот футбол,по которому все давно соскучились-зрелищный и результативный!

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      Рейтинг: +2269

      dyema > nemolod 14 января 2017, 23:33

      это вряд-ли(((

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      Рейтинг: +3136

      m40 14 января 2017, 22:31

      Да, ребята, наш футбол нежизнеспособен. Мы жмодимся заплатить лишние 150р за канал наш футбол, не сходим лишний раз на стадион за условные 500р (где 100, а где и 1000), не покупаем мерч. А ведь это то, за счет чего должен жить клуб. Так что без госденег футболу *опа

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > m40 14 января 2017, 22:38

      Когда рубится на поле будут, а не государственные оклады на поле отрабатывать, тогда и на стадионы ходить будут и по тв смотреть станут.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > kykyi 14 января 2017, 22:47

      Я вот даже ожидал такого ответа)...Просто у нас доходы не пропорциональны затратам. Игрокам платят хорошие зарплаты и играют они на уровне. А чтобы играли еще лучше, нужны другие игроки. При этом цена за билет на стадион и посещаемость должны быть куда выше, и права на теьетрансляции тоже. А это не соответстувует нашим доходам. Получается замкнутый круг. И в реале нам надо жить по средствам, либо повысить уровень жизни. Например, клубы стран с высоким уровнем жизни (Финляндия, Австрия, Исландия..) не жируют, живут по средствам и ничего...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > m40 14 января 2017, 23:03

      То что жить надо по средствам абсолютно согласен, нужно меньше растопыривать пальцы.А то живем хуже финнов, а щеки надуваем. Да и никогда за государственные деньги хорошо играть не будут. Государство плохой инвестор. Все хорошие команды частные и под стать им чемпионаты. Совсем не обязательно, что бы Томь финансировали местные бизнесмены или бюджет. Лестер-тайванец, МЮ-американцы,ну и тд. Просто нужно производить "продукт, который кому то нужен, мы этого не можем. Он даже нам самим не нужен.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > kykyi 15 января 2017, 11:08

      Да, именно это я имел в виду)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > m40 15 января 2017, 11:13

      Но у нас этого пока не будет. Все делается, что бы превратить всех в попрошаек у государства. Так народом управлять легче. Все становятся благодарны даже за кусок хлеба, "хозяин дал".

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 января 2017, 22:23

      чем дольше будут госденьги в футболе,тем дольше будет жопа продолжаться!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 января 2017, 21:49

      .............Тут и дураку все понятно........ только у нас...........Без России футболу - кирдык....И это не только в России...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > zico2205 14 января 2017, 22:25

      А вообще....Очень грустно об этом говорить...Я - просто тренер по футболу в 1985-95 году...И я вам всю правду открою......... У меня был воспитанник- второй Месси- ложил в "девятку " с 20 метров 9- из 10...Левша- скорость мышления- вообще в космосе...Забивал не менее 7-9 голов в любых турнирах.......Но..............Папа у него был большой человек(в то время) и то,что ,сын- просто футболист-его очень не устраивало...У парня был такой талант-с ума сойти...А как это тренеру наблюдать???? Как мог я старался- но увы....Самое интересное-ЭТО БЫЛО ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Глушаков был вообще ни о чем ( ДЮСШ Миллерово), было не менее 10 игроков ,показывающий очень приличный уровень подготовки...Но где вы теперь....Самая большая ошибка неумение доводить свое дело до конца...Я считаю,- если тренер подготовил своего ученика до уровня проффесионализма - он должен получать (процент от его контракта) .....И что здесь не так ????

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