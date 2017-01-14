Аршавин: «В России нереально, чтобы из футбола ушли государственные деньги – будет пропасть»

Как бы предвзято к Аршавину ни относились, но! Андрей мыслит самостоятельно и говорит толковые вещи.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение, что российские клубы не смогут полностью отказаться от государственного финансирования. Однако, по словам футболиста, командам необходимо двигаться в направлении частных средств.
– Нужно ли нам отказаться от государственного финансирования, несмотря на то что так можно загубить много клубов?
– У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он еще сильнее упадет. Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят. Следовательно, в «Томи» будут играть еще более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также «Зенит», «Краснодар». Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.
Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счету должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта.