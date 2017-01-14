РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Бразилии

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2017 года россияне также проведут встречи с командами Бельгии и Кот-д'Ивуара.

«Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», – сказал Мутко.