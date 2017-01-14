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    РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Бразилии

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2017 года россияне также проведут встречи с командами Бельгии и Кот-д'Ивуара.

    «Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    14.01.2017 19:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2336

      den161 14 января 2017, 22:19

      Как бабки базарные тут. Лишь бы попи@деть тут что ли... Не ну все не так: когда с турками румынами и ивуарийцами игры были все дружно обсирали сборную что типа только с "неэлитой" играть могут договориться или типа того. Сейчас пишут о бразильцах и опять не так...

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 14 января 2017, 22:10

      Мутко всё мутит и мутит, как бы себе ещё бабла намутить

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 января 2017, 19:56

      Многих кондратий хватит у экранов ТВ....А что делать?Надо же игрокам сборной почувствовать разницу в классе.Глядишь,краснеть будут в кассе,получая зарплату.))

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 14 января 2017, 19:43

      Ага..и так бюджет в огромных долгах.ещё и тут типо заплатить за товарку,а на самом деле проценты себе в карманы положить.. Коррупционеры!!!

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 января 2017, 19:29

      да что толку то!

      -1
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 14 января 2017, 19:24

      В грозном

      1
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      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > terek-rizvan 14 января 2017, 20:13

      На Бомж-арене сгоняют... Бразильца заплатят примерно треть от стоимости стадиона... Для этого конечно придется урезать статьи бюджета... но что не сделаешь для престижа державы

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