РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Бразилии

Как бабки базарные тут. Лишь бы попи@деть тут что ли... Не ну все не так: когда с турками румынами и ивуарийцами игры были все дружно обсирали сборную что типа только с "неэлитой" играть могут договориться или типа того. Сейчас пишут о бразильцах и опять не так...
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2017 года россияне также проведут встречи с командами Бельгии и Кот-д'Ивуара.
«Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», – сказал Мутко.