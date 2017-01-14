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  • Романцев: «Самедов – спартаковец! Такие игроки нужны клубу»

Романцев: «Самедов – спартаковец! Такие игроки нужны клубу»

14 января 2017, 06:07
12

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал возможный переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых. По словам специалиста, российский хавбек не помешает девятикратным чемпионам страны.

– Думаю, риск здесь обоюден. Но все оправдывает одно очень важное обстоятельство: Самедов – спартаковец! И в данном случае это перевешивает все остальное.

– На правом фланге, где обычно выступает Самедов, осенью выходил один из лидеров красно-белых Промес.

– Думаю, давая согласие на трансфер Самедова, главный тренер учел это обстоятельство. И тут возможны несколько вариантов. К примеру, голландец может быть переведен на позицию «под нападающим», где часто появляется, смещаясь в середину. Да и в передней линии он чувствует себя вполне уверенно. Быть может, Промес хочет сам перебраться туда с фланга и сменить амплуа. И тогда место в составе найдется обоим футболистам.

– Считаете ли вы, что «Спартак» делает разумный шаг, приобретая Самедова?

– Вполне. К тому же, уже говорил, что Александр сумел сохранить в себе жажду борьбы. А такие, как он, нынешнему «Спартаку» очень нужны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Романцев Олег
Комментарии (12)
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Фан666
1484369862
Когда-то они уже выкидывали Самедова из клуба, спартаковца. Спартак вообще своих мало жалеет, один Тихонов чего стоит, выгнали на раз
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footballforeverNN
1484378361
самедов проститутка, бежит туда где платят больше
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Диктор
1484378961
Полностью согласен с Романцевым-спартаковец,это на всю жизнь.
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mdu86
1484379081
«Самедов – спартаковец!..." :))) Я валяюсь! Уже давно прошли советские времена, когда футболист всю жизнь играл в одной команде. А сегодня игрок целует герб одного клуба, а завтра ему дали больше бабла и он уже клянётся в верности другому клубу и рассказывает, что всю жизнь мечтал играть за них!...
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serppion
1484380431
Гы-гы-гы! Аленичев с Бубновым тоже спартачи.
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VVM1964
1484387049
НА ЗАМЕНУ - ДАТЬ ПРОМЕСУ ОТДОХНУТЬ ( ПРИ ПОБЕДНОМ СЧЕТЕ ) ИЛИ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ АТАКИ , СО СМЕЩЕНИЕМ ПРОМЕСА В ЦЕНТР ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛИТЬ АТАКУЮЩУЮ МОЩЬ . А ТАК НЕ КОНКУРЕНТ ПРОМЕСУ ( ПО ПОЗИЦИИ )
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sergey_86-76
1484456759
у Спартака постоянно одни и те же бла-бла-бла. либо игрок истинный спартаковец, либо если футболист не из их школы, то выясняется, что он с детства мечтал о ромбике на груди.
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bumer_moscow
1484470608
Спасибо Сэму за игры в футболке ЛОКО.Удачи в Спартаке.
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Nesterenko
1484479751
Ну да, Самедов - это еще и железнодорожник, горожанин, динамовец.
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