Романцев: «Самедов – спартаковец! Такие игроки нужны клубу»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал возможный переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых. По словам специалиста, российский хавбек не помешает девятикратным чемпионам страны.

– Думаю, риск здесь обоюден. Но все оправдывает одно очень важное обстоятельство: Самедов – спартаковец! И в данном случае это перевешивает все остальное.

– На правом фланге, где обычно выступает Самедов, осенью выходил один из лидеров красно-белых Промес.

– Думаю, давая согласие на трансфер Самедова, главный тренер учел это обстоятельство. И тут возможны несколько вариантов. К примеру, голландец может быть переведен на позицию «под нападающим», где часто появляется, смещаясь в середину. Да и в передней линии он чувствует себя вполне уверенно. Быть может, Промес хочет сам перебраться туда с фланга и сменить амплуа. И тогда место в составе найдется обоим футболистам.

– Считаете ли вы, что «Спартак» делает разумный шаг, приобретая Самедова?

– Вполне. К тому же, уже говорил, что Александр сумел сохранить в себе жажду борьбы. А такие, как он, нынешнему «Спартаку» очень нужны.