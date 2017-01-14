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    Романцев: «Самедов – спартаковец! Такие игроки нужны клубу»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал возможный переход полузащитника Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых. По словам специалиста, российский хавбек не помешает девятикратным чемпионам страны.

    – Думаю, риск здесь обоюден. Но все оправдывает одно очень важное обстоятельство: Самедов – спартаковец! И в данном случае это перевешивает все остальное.

    – На правом фланге, где обычно выступает Самедов, осенью выходил один из лидеров красно-белых Промес.

    – Думаю, давая согласие на трансфер Самедова, главный тренер учел это обстоятельство. И тут возможны несколько вариантов. К примеру, голландец может быть переведен на позицию «под нападающим», где часто появляется, смещаясь в середину. Да и в передней линии он чувствует себя вполне уверенно. Быть может, Промес хочет сам перебраться туда с фланга и сменить амплуа. И тогда место в составе найдется обоим футболистам.

    – Считаете ли вы, что «Спартак» делает разумный шаг, приобретая Самедова?

    – Вполне. К тому же, уже говорил, что Александр сумел сохранить в себе жажду борьбы. А такие, как он, нынешнему «Спартаку» очень нужны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2017 06:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 января 2017, 14:29

      Ну да, Самедов - это еще и железнодорожник, горожанин, динамовец.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 января 2017, 11:56

      Спасибо Сэму за игры в футболке ЛОКО.Удачи в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 января 2017, 08:05

      у Спартака постоянно одни и те же бла-бла-бла. либо игрок истинный спартаковец, либо если футболист не из их школы, то выясняется, что он с детства мечтал о ромбике на груди.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 января 2017, 10:53

      Гы-гы-гы! Аленичев с Бубновым тоже спартачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 14 января 2017, 10:31

      «Самедов – спартаковец!..." :))) Я валяюсь! Уже давно прошли советские времена, когда футболист всю жизнь играл в одной команде. А сегодня игрок целует герб одного клуба, а завтра ему дали больше бабла и он уже клянётся в верности другому клубу и рассказывает, что всю жизнь мечтал играть за них!...

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 января 2017, 10:29

      Полностью согласен с Романцевым-спартаковец,это на всю жизнь.

      -3
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 14 января 2017, 10:19

      самедов проститутка, бежит туда где платят больше

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 января 2017, 07:57

      Когда-то они уже выкидывали Самедова из клуба, спартаковца. Спартак вообще своих мало жалеет, один Тихонов чего стоит, выгнали на раз

      4
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Фан666 14 января 2017, 12:21

      Есть такое к сожалению…

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