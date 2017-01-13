«Зенит» попал в топ-20 клубов Европы по сумме зарплат футболистам

УЕФА в своем отчете опубликовал данные о зарплатах футболистов европейских клубов. По данным организации, больше всего на зарплаты игрокам тратится «Барселона» – 340 миллионов евро за сезон. Отметим, что в топ-20 попал «Зенит», чья зарплатная ведомость составляет 113 миллионов.
Полностью список из 20 команд выглядит следующим образом:
1. «Барселона» (Испания) – 340 миллионов евро
2. «Реал» (Испания) -289
3. «Челси» (Англия) – 284
4. «Манчестер Сити» (Англия) – 276
5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 266
6. «ПСЖ» (Франция) – 255
7. «Арсенал» (Англия) – 250
8. «Бавария» (Германия) – 236
9. «Ливерпуль» (Англия) – 216
10. «Ювентус» (Италия) – 198
11. «Милан» (Италия) – 164
12. «Тоттенхэм» (Англия) – 141
13. «Рома» (Италия) – 137
14. «Вольфсбург» (Германия) – 120
15. «Интер» (Италия) – 120
16. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 120
17. «Зенит» (Россия) – 113
18. «Шальке-04» (Германия) – 111
19. «Суонси» (Уэльс) – 110
20. «Астон Вилла» (Англия) – 110