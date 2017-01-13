«Зенит» попал в топ-20 клубов Европы по сумме зарплат футболистам

УЕФА в своем отчете опубликовал данные о зарплатах футболистов европейских клубов. По данным организации, больше всего на зарплаты игрокам тратится «Барселона» – 340 миллионов евро за сезон. Отметим, что в топ-20 попал «Зенит», чья зарплатная ведомость составляет 113 миллионов.

Полностью список из 20 команд выглядит следующим образом:

1. «Барселона» (Испания) – 340 миллионов евро

2. «Реал» (Испания) -289

3. «Челси» (Англия) – 284

4. «Манчестер Сити» (Англия) – 276

5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 266

6. «ПСЖ» (Франция) – 255

7. «Арсенал» (Англия) – 250

8. «Бавария» (Германия) – 236

9. «Ливерпуль» (Англия) – 216

10. «Ювентус» (Италия) – 198

11. «Милан» (Италия) – 164

12. «Тоттенхэм» (Англия) – 141

13. «Рома» (Италия) – 137

14. «Вольфсбург» (Германия) – 120

15. «Интер» (Италия) – 120

16. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 120

17. «Зенит» (Россия) – 113

18. «Шальке-04» (Германия) – 111

19. «Суонси» (Уэльс) – 110

20. «Астон Вилла» (Англия) – 110