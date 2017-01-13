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    «Зенит» попал в топ-20 клубов Европы по сумме зарплат футболистам

    УЕФА в своем отчете опубликовал данные о зарплатах футболистов европейских клубов. По данным организации, больше всего на зарплаты игрокам тратится «Барселона» – 340 миллионов евро за сезон. Отметим, что в топ-20 попал «Зенит», чья зарплатная ведомость составляет 113 миллионов.

    Полностью список из 20 команд выглядит следующим образом:

    1. «Барселона» (Испания) – 340 миллионов евро

    2. «Реал» (Испания) -289

    3. «Челси» (Англия) – 284

    4. «Манчестер Сити» (Англия) – 276

    5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 266

    6. «ПСЖ» (Франция) – 255

    7. «Арсенал» (Англия) – 250

    8. «Бавария» (Германия) – 236

    9. «Ливерпуль» (Англия) – 216

    10. «Ювентус» (Италия) – 198

    11. «Милан» (Италия) – 164

    12. «Тоттенхэм» (Англия) – 141

    13. «Рома» (Италия) – 137

    14. «Вольфсбург» (Германия) – 120

    15. «Интер» (Италия) – 120

    16. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 120

    17. «Зенит» (Россия) – 113

    18. «Шальке-04» (Германия) – 111

    19. «Суонси» (Уэльс) – 110

    20. «Астон Вилла» (Англия) – 110

    Источник: УЕФА

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    13.01.2017 13:00
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +549

      Жентус 14 января 2017, 00:08

      Суонси с Астон Виллой радуют)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 13 января 2017, 21:16

      Спартак самая народная команда, даже на ветке где нет слова о Спартаке, все коменты о ЛУЧШЕМ клубе России и СССР, чем больше негатива тем сильнее СПАРТАК был, есть и будет, на том стоит футбол России. Болелы Спартака мы едины- мы не победимы, все остальнае отстой.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Krics 13 января 2017, 23:19

      Кто его развязал?!

      -1
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      Рейтинг: +108

      Axidan 13 января 2017, 17:39

      Милан на 11 месте, ужс. А где РЕЗУЛЬТАТ?

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 13 января 2017, 17:22

      прежде чем чего то хрюкать, заплатите за газ. иначе отключим свет везде.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 января 2017, 16:42

      Год назад зарплата 16 ведущих игроков Зенита составила 48,3 млн. евро. (Это с Халком, Гараем и Витселем -- 16 млн.)
      Кстати надо учитывать, что Зенит зарабатывает в ЕК, в среднем 25 млн. евро в год. Сколько заработал Спартак я не знаю.

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > Zeff 13 января 2017, 22:43

      При чем тут спартак? зенит в 20 в европе, но результат совсем не европейский

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 января 2017, 15:50

      Если б Газпром был спонсор Урала,Спартака или Крыльев.Сколько же эти команды узнали бы о себе нового из коментов

      1
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 13 января 2017, 15:41

      Удивительно у «Суонси» (Уэльс) зарплатная ведомость как у Зенита,интересно откуда деньги.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Ужас Мудко 13 января 2017, 16:26

      В АПЛ одни только телеправа огромные деньги приносят.

      -1
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > Fju-2 13 января 2017, 22:45

      это да, они на телеправах за год заработали больше чем зенит лет за 5 с ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 13 января 2017, 15:30

      Не удивительно,бомжи деньги из бюджета не считают

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > spartach n1 13 января 2017, 17:14

      Если бы эти деньги которые тратят на зарплаты в России, инвестировали в молодежь, то чемпионат был бы интереснее. А так весь футбол фуфло! А то присосались к народному достоянию разные дерьмоспартаки, говноцска и мудозениты и пилят народное достояние вместе с либеральной гнидой. А за детей в школе на футбольной секции, должны платить родители сами.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 января 2017, 15:14

      Надо ускориться...

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 января 2017, 14:57

      До десятки далеко ещё

      -1
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