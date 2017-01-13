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  • «Зенит» попал в топ-20 клубов Европы по сумме зарплат футболистам

«Зенит» попал в топ-20 клубов Европы по сумме зарплат футболистам

13 января 2017, 13:00
30

УЕФА в своем отчете опубликовал данные о зарплатах футболистов европейских клубов. По данным организации, больше всего на зарплаты игрокам тратится «Барселона» – 340 миллионов евро за сезон. Отметим, что в топ-20 попал «Зенит», чья зарплатная ведомость составляет 113 миллионов.

Полностью список из 20 команд выглядит следующим образом:

1. «Барселона» (Испания) – 340 миллионов евро

2. «Реал» (Испания) -289

3. «Челси» (Англия) – 284

4. «Манчестер Сити» (Англия) – 276

5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 266

6. «ПСЖ» (Франция) – 255

7. «Арсенал» (Англия) – 250

8. «Бавария» (Германия) – 236

9. «Ливерпуль» (Англия) – 216

10. «Ювентус» (Италия) – 198

11. «Милан» (Италия) – 164

12. «Тоттенхэм» (Англия) – 141

13. «Рома» (Италия) – 137

14. «Вольфсбург» (Германия) – 120

15. «Интер» (Италия) – 120

16. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 120

17. «Зенит» (Россия) – 113

18. «Шальке-04» (Германия) – 111

19. «Суонси» (Уэльс) – 110

20. «Астон Вилла» (Англия) – 110

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (30)
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FanatSerj
1484304259
Если это рейтинг уже составлен без учета китайских Халка и Чиполлино, то конечно грусть и тоска, понятно почему самая большая мечта российского паспортиста это попасть именно в Зенит. Вот зачем их так закармливать, а потом еще удивляются, что они в сборной нормально не играют, а смысл, жизнь уже удалась.
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bset
1484306432
Все такие недовольные. Давайте сделаем всем клубам Премьер-Лиги уровень зарплат нынешнего ФНЛ. А потом будет удивляться, а почему это мы в групповой этап еврокубков не попадаем?
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Zeff
1484307654
Хотелось бы узнать данные по зарплатам игроков Спартака. И сравнить с рейтингом по коэффициентам УЕФА. Я думаю многим будет интересно. И ещё, хотелось бы увидеть статью о трансферах Спартака, за последние лет 10. И игроков и тренеров. А то однобокий и неправомерный подход получается. Или Спартак неприкасаем?
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APchelov
1484308670
До десятки далеко ещё
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spartach n1
1484310646
Не удивительно,бомжи деньги из бюджета не считают
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Аскорбин
1484311801
Если б Газпром был спонсор Урала,Спартака или Крыльев.Сколько же эти команды узнали бы о себе нового из коментов
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Zeff
1484314920
Год назад зарплата 16 ведущих игроков Зенита составила 48,3 млн. евро. (Это с Халком, Гараем и Витселем -- 16 млн.) Кстати надо учитывать, что Зенит зарабатывает в ЕК, в среднем 25 млн. евро в год. Сколько заработал Спартак я не знаю.
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alp
1484317350
прежде чем чего то хрюкать, заплатите за газ. иначе отключим свет везде.
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Axidan
1484318357
Милан на 11 месте, ужс. А где РЕЗУЛЬТАТ?
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Krics
1484331387
Спартак самая народная команда, даже на ветке где нет слова о Спартаке, все коменты о ЛУЧШЕМ клубе России и СССР, чем больше негатива тем сильнее СПАРТАК был, есть и будет, на том стоит футбол России. Болелы Спартака мы едины- мы не победимы, все остальнае отстой.
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