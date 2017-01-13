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    Заместитель гендиректора «Анжи»: «Желающие попасть в команду могут приехать на сбор. Только за свой счет»

    Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил о том, что махачкалинский клуб готов просмотреть всех желающих выступать за команду.

    «Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — заявил Исаев.

    Сборы «Анжи» проходят в Турции.

    Источник: ФК «Анжи»

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    13.01.2017 00:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 января 2017, 10:50

      Некролог по Анжи: жил грешно и умер смешно.

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 13 января 2017, 06:49

      как то не серьезно. шоу на первом канале. в первый дивизион их.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 января 2017, 04:05

      Во как !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 13 января 2017, 01:06

      играть будут на коммунистических началах.Очередной лохотрон

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 13 января 2017, 00:35

      а аниматором можно?)

      -3
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      Рейтинг: +147

      aguila_real > АрбузБушь 26 января 2017, 16:55

      У нас в России любят дерьмом поливать, забывая про заслуги. И как только всплывает какая-либо новость про Аршавина так сразу появляется 1000 юмористов типо тебя, кричащих про "ваши проблемы". Аршавин один из лучших футболистов в Восточной Европе за последние 30 лет. Нет чтобы вспомнить про красивую игру, финты, бразильскую технику, игру за Зенит и за сборную, вы как стадо баранов уперлись в брошенную на эмоциях фразу и оскорбляете человека. Такие как вы устроили революцию в 17-м году, распяли Христа и сожгли на костре Жанну д’Арк) Люди без собственного мнения, подверженные стадному инстинкту и не склонные к анализу ситуации. Я понимаю месяц-два пошутить можно, так нет же, прошло уже 5 лет после евро 2012 и до сих пор не успокоиться, хорошее забыли, а какую-то ерунду помните. Это и удивляет.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real > АрбузБушь 27 января 2017, 14:19

      Как тебя задело то за живое, аж не поленился минусы поставить под каждый моим комментарием. Я написал не лучший за последние 30 лет а один из лучших- читай внимательно, есть разница.

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real > АрбузБушь 27 января 2017, 15:08

      За хорошую работу хвалят или критикуют люди обладающие соответствующей компетенцией. У быдло-фанатов соответствующей компетенции нет. Половина из них в футбол-то никогда не играли, тем более на профессиональном уровне. О чем тут можно говорить? Какая от них может быть конструктивная критика? Большинство их критики сводится к тупым выкрикам и оскорблениям, на примитивном уровне.
      Насчет сказанной им фразы повторюсь- она была сказана на эмоциях, я бы и сам так мог сказать как человек эмоциональный. Его спровоцировали, журналисты подхватили, это их хлеб. А вы повелись...
      Копну глубже. Предположим что он действительно так думает. Тогда он не прав? Вы действительно думаете что футболистам на вас не плевать? Можно сколько угодно говорить о любви к болельщикам, о клубных пристрастиях и прочее, но когда коснется то большинство из них выберут деньги и карьеру. Это нормально в современных реалиях. Никто за голую идею играть не будет. Сейчас не СССР, спорт профессиональный, рыночная экономика. Сегодня они играют в Динамо, завтра в Зените, послезавтра в Анжи... Элемент идеи присутствует, но не является ключевым.
      Футбол это шоу (нравится нам с вами это или нет!), где крутятся огромные деньги, рекламные контракты, права на телетрансляции. И это шоу нужно прежде всего для того чтобы такие как вы хоть чем-то в жизни занимались, интересовались, чтобы была хоть какая-то радость, увлечение, идея, дополнительный смысл жизни, чтобы вы не сидели с бутылкой лузгая семки на скамейке, а отвлекались хоть на что-то. И поверьте что футболисты далеко не ви первую очередь думают о ваших ожиданиях. Они думают о себе и своей карьере, как любой здравомыслящий человек.

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      Рейтинг: +147

      aguila_real > АрбузБушь 27 января 2017, 15:19

      Попробую донести мысль еще раз. Считаю несправедливым что человека судят по одной сказанной им на эмоциях фразе и нескольким невнятным играм за сборную, забывая о его вкладе в Российский футбол целом. Это неблагодарно и несправедливо.

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      Рейтинг: +147

      aguila_real > АрбузБушь 28 января 2017, 21:58

      ахахахах) какой шанс?


      Что ж со своей клеветой то привязался? Я тебя классифицировал , отнес к определенной группе великих юмористов российского футбола, которые ведутся на общественное мнение, мнение сми, и.т.д.


      А теперь посчитай сколько раз ты уже меня оскорбил. Это не делает тебе чести.

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