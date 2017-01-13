Заместитель гендиректора «Анжи»: «Желающие попасть в команду могут приехать на сбор. Только за свой счет»

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил о том, что махачкалинский клуб готов просмотреть всех желающих выступать за команду.

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — заявил Исаев.

Сборы «Анжи» проходят в Турции.