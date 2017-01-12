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    Маслов: «Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов»

    Нападающий тульского «Арсенала» Сергей Маслов озвучил подробности конфликта тогдашнего главного тренера клуба Дмитрия Аленичева и вратаря Александра Филимонова. Российский специалист возглавлял «канониров» с 2011 по 2015 годы.

    «Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов. Филимонов же был играющим тренером вратарей, на какой-то матч попросил включить заявку одного вратаря. Но Анатольевич включил в заявку другого вратаря – из-за этого их отношения испортились, они перестали общаться на тренировках.

    У Аленичева были постоянные теории, он учил нас играть. Мы на сборах много игр разбирали, каждого соперника просматривали. Даже когда уже вышли на лигу выше и матчи были не нужны, все равно разбирали соперника», – заявил Маслов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.01.2017 14:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 января 2017, 11:23

      видимо Алень припомнил Филе гол со штрафного от Шевченко) Первая ассоциация при упоминании Фили - гол от Шевы)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 12 января 2017, 15:24

      Своей игрой он только вредил Арсеналу.

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 января 2017, 14:42

      Филю за тот матч с Украиной вообще из страны выгнать... На Украине пусть живет

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor > mihail200606 12 января 2017, 19:17

      А как же тогда нужно поступить с Акинфеевым?

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > bafor 12 января 2017, 19:22

      акинфей во многом заложник своей гнилой обороны.. все его "рекорды " оттуда..
      и он переоцененный вратарь, естественно. ожидали много , а получилось , то что получилось...но какой уж есть, лучшего нет видимо..

      а филя тот матч продал...

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