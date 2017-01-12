Маслов: «Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов»

Нападающий тульского «Арсенала» Сергей Маслов озвучил подробности конфликта тогдашнего главного тренера клуба Дмитрия Аленичева и вратаря Александра Филимонова. Российский специалист возглавлял «канониров» с 2011 по 2015 годы.

«Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов. Филимонов же был играющим тренером вратарей, на какой-то матч попросил включить заявку одного вратаря. Но Анатольевич включил в заявку другого вратаря – из-за этого их отношения испортились, они перестали общаться на тренировках.

У Аленичева были постоянные теории, он учил нас играть. Мы на сборах много игр разбирали, каждого соперника просматривали. Даже когда уже вышли на лигу выше и матчи были не нужны, все равно разбирали соперника», – заявил Маслов.