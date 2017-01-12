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    Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России осталась на прежнем 56-м месте. Также не изменилась и первая десятка. Рейтинг продолжает возглавлять сборная Аргентины.

    Рейтинг ФИФА:

    1 (1). Аргентина — 1634 очка,
    2 (2). Бразилия – 1544,
    3 (3). Германия – 1433,
    4 (4). Чили — 1404,
    5 (5). Бельгия – 1368,
    6 (6). Колумбия – 1345,
    7 (7). Франция – 1305,
    8 (8). Португалия – 1229,
    9 (9). Уругвай – 1187,
    10 (10). Испания – 1166…
    56 (56). Россия — 592.

    Источник: ФИФА

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    12.01.2017 12:31
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 15 января 2017, 01:41

      Ну нельзя же всегда быть во всём лучшими!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 января 2017, 01:38

      Ну хоть осталась... - уже и это радует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 января 2017, 22:34

      Стабильно в 6 той десятки! Браво!
      А зачем нам первую десятку то показывать им до нее ....
      Покажите пожалуйста пятую шестую десятки интересно кто же они соседи сборной РФ...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 января 2017, 21:10

      Буркину-Фасо опережаем или она снова выше ???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 12 января 2017, 17:43

      а где ей находится, если официальных игр нет

      2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 12 января 2017, 16:47

      Докатились...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      wopelw 12 января 2017, 16:22

      по последнему че,тк они играли можно бы и пониже поставить было)))чтоб глядишь совесть появилась,мб тогда побегали бы хоть пару матчей...

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 января 2017, 15:55

      жаль.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 января 2017, 15:50

      К сожалению это еще не дно.

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 12 января 2017, 15:50

      Стабильность-признак мастерства

      0
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