Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Ну нельзя же всегда быть во всём лучшими!...
ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. Сборная России осталась на прежнем 56-м месте. Также не изменилась и первая десятка. Рейтинг продолжает возглавлять сборная Аргентины.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия – 1544,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия – 1368,
6 (6). Колумбия – 1345,
7 (7). Франция – 1305,
8 (8). Португалия – 1229,
9 (9). Уругвай – 1187,
10 (10). Испания – 1166…
56 (56). Россия — 592.