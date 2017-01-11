«Динамо» планирует расстаться с высокооплачиваемыми футболистами

Московское «Динамо» намерено попрощаться с рядом футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

«Клуб намерен сократить платежную ведомость. Речь в первую очередь идет о заключенных достаточно давно дорогостоящих контрактах.

Долговую нагрузку клуба составляют текущие обязательства в размере около 806 миллионов рублей и долг перед основными кредиторами – ВТБ и Eflen Constructions.

Долг перед ВТБ уже практически погашен, а по долгу перед вторым кредитором клуб готов к диалогу», – сообщили в пресс-службе «Динамо».