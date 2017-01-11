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    «Динамо» планирует расстаться с высокооплачиваемыми футболистами

    Московское «Динамо» намерено попрощаться с рядом футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

    «Клуб намерен сократить платежную ведомость. Речь в первую очередь идет о заключенных достаточно давно дорогостоящих контрактах.

    Долговую нагрузку клуба составляют текущие обязательства в размере около 806 миллионов рублей и долг перед основными кредиторами – ВТБ и Eflen Constructions.

    Долг перед ВТБ уже практически погашен, а по долгу перед вторым кредитором клуб готов к диалогу», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2017 20:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 11 января 2017, 22:00

      Идут по пути торпедо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 11 января 2017, 21:46

      это расплата за подлые антиСпартаковские сговоры !

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 11 января 2017, 21:21

      Когда то сильный клуб,с мощной материальной поддержкой.Что то как будто разваливается все .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 11 января 2017, 20:55

      динамо не жалко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 января 2017, 20:22

      как-то жаль Динамо. Надеюсь Мы не потеряем такой клуб

      5
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