Инфантино: «48 команд на ЧМ? ЧЕ после расширения только добавил в интересе»

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал нашумевшее решение о расширении числа участников финальной стадии ЧМ до 48 сборных.

«Деньги и власть? Нет, все как раз наоборот – это решение в пользу футбола. Многие страны, которые нельзя было отнести к завсегдатаям мировых форумов, теперь получат дополнительный стимул вкладывать средства в развитие футбола.

Принимая данное нововведение, мы учитывали интересы клубов, нагрузка на футболистов не увеличится – будут те же 32 игровых дня, максимум команда проведет семь матчей. Но при этом мы даем шанс осуществить свою мечту куда большему число национальных команд.

Евро-2016 с расширенным числом участников стал самым интригующим в истории. Надеюсь, что новый формат чемпионата мира принесет такой же эффект», – подытожил Инфантино.