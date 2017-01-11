Инфантино: «48 команд на ЧМ? ЧЕ после расширения только добавил в интересе»

Очень интересно видеть вывеску на Чемпионате Мира: "Венгрия" - "Китай", "Новая Зеландия" - "Индия". Все равно потом эти сборные отсеются. В чем смысл?
Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал нашумевшее решение о расширении числа участников финальной стадии ЧМ до 48 сборных.
«Деньги и власть? Нет, все как раз наоборот – это решение в пользу футбола. Многие страны, которые нельзя было отнести к завсегдатаям мировых форумов, теперь получат дополнительный стимул вкладывать средства в развитие футбола.
Принимая данное нововведение, мы учитывали интересы клубов, нагрузка на футболистов не увеличится – будут те же 32 игровых дня, максимум команда проведет семь матчей. Но при этом мы даем шанс осуществить свою мечту куда большему число национальных команд.
Евро-2016 с расширенным числом участников стал самым интригующим в истории. Надеюсь, что новый формат чемпионата мира принесет такой же эффект», – подытожил Инфантино.