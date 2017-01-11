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  • Инфантино: «48 команд на ЧМ? ЧЕ после расширения только добавил в интересе»

Инфантино: «48 команд на ЧМ? ЧЕ после расширения только добавил в интересе»

11 января 2017, 16:47
4

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал нашумевшее решение о расширении числа участников финальной стадии ЧМ до 48 сборных.

«Деньги и власть? Нет, все как раз наоборот – это решение в пользу футбола. Многие страны, которые нельзя было отнести к завсегдатаям мировых форумов, теперь получат дополнительный стимул вкладывать средства в развитие футбола.

Принимая данное нововведение, мы учитывали интересы клубов, нагрузка на футболистов не увеличится – будут те же 32 игровых дня, максимум команда проведет семь матчей. Но при этом мы даем шанс осуществить свою мечту куда большему число национальных команд.

Евро-2016 с расширенным числом участников стал самым интригующим в истории. Надеюсь, что новый формат чемпионата мира принесет такой же эффект», – подытожил Инфантино.

Источник: BBC
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Россия Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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ivanthebest
1484149302
В каком месте? Прошедший Евро был одним из самых скучных и мало мячей забивалось... Всё потому, что вот такие "левые" команды почти всегда играли в автобус, добавить к ним и те сборные что раньше автобусили, получаем не футбол, а автобусный парк... Как бы не отмазывались, сделано это в первую очередь из-за бабла, всем очевидно!
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Par Mezan
1484149314
фигня, а не футбольное зрелище. Тупое зарабатывание бабла со стран-целок финала...
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Lera_Sve
1484161683
Очень интересно видеть вывеску на Чемпионате Мира: "Венгрия" - "Китай", "Новая Зеландия" - "Индия". Все равно потом эти сборные отсеются. В чем смысл?
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