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    Инфантино: «48 команд на ЧМ? ЧЕ после расширения только добавил в интересе»

    Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал нашумевшее решение о расширении числа участников финальной стадии ЧМ до 48 сборных.

    «Деньги и власть? Нет, все как раз наоборот – это решение в пользу футбола. Многие страны, которые нельзя было отнести к завсегдатаям мировых форумов, теперь получат дополнительный стимул вкладывать средства в развитие футбола.

    Принимая данное нововведение, мы учитывали интересы клубов, нагрузка на футболистов не увеличится – будут те же 32 игровых дня, максимум команда проведет семь матчей. Но при этом мы даем шанс осуществить свою мечту куда большему число национальных команд.

    Евро-2016 с расширенным числом участников стал самым интригующим в истории. Надеюсь, что новый формат чемпионата мира принесет такой же эффект», – подытожил Инфантино.

    Источник: BBC

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    11.01.2017 16:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 11 января 2017, 22:08

      Очень интересно видеть вывеску на Чемпионате Мира: "Венгрия" - "Китай", "Новая Зеландия" - "Индия". Все равно потом эти сборные отсеются. В чем смысл?

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 января 2017, 18:41

      фигня, а не футбольное зрелище. Тупое зарабатывание бабла со стран-целок финала...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 18:41

      В каком месте? Прошедший Евро был одним из самых скучных и мало мячей забивалось... Всё потому, что вот такие "левые" команды почти всегда играли в автобус, добавить к ним и те сборные что раньше автобусили, получаем не футбол, а автобусный парк... Как бы не отмазывались, сделано это в первую очередь из-за бабла, всем очевидно!

      2
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > ivanthebest 11 января 2017, 20:46

      Согласен. Минувшее Евро во Франции - одно из самых скучных первенств Европы.
      Мне кажется,что правильнее было бы не с количеством команд играться, а придумать какие-то дополнительные правила или даже вернуться к некоторым старым.
      Например: на турнире, будь то групповая стадия или плей-офф, не должно быть ничьих. Или: команды, забившие меньше всех голов за время группового этапа, даже если они заняли первые или вторые места, должны будут играть стыковые матчи с такими же малозабивающими командами. И т.д.)

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