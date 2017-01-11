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    Вальверде ждет интересного, но сложного футбола в матче с «Барселоной»

    Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде настраивает своих подопечных на интересный, но сложный матч против «Барселоны» на выезде в рамках ответной встречи 1/8 финала Кубка Испании. В первой игре на своем поле баски добились победы со счетом 2:1.

    «Мы ждем интересного футбола. Очевидно, что «Барселона» будет активно атаковать. Они хотят реабилитироваться после последних неудач. Мы понимаем, что «Барселона» не будет жалеть сил для победы», – сказал Вальверде.

    Матч 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» – «Атлетик» состоится в среду, 11 января, в 23:15 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    11.01.2017 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 января 2017, 07:47

      Разгром наиболее вероятен.

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