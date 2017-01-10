Пуйоль опубликовал фото с Исинбаевой

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль выложил на своей странице в Instagram совместную фотографию с двукратной победительницей Олимпийских игр в соревнованиях по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой, сделанное на церемонии ФИФА The Best Awards. Мероприятие состоялось в понедельник, 9 января, в Цюрихе. Российской легкоатлетке была оказана честь вручить награды лучшим болельщикам по версии ФИФА.

«Рад встретиться с Еленой Исинбаевой. Я восхищен вашим талантом. Всего наилучшего», – подписал фото Пуйоль.