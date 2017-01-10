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    Пуйоль опубликовал фото с Исинбаевой

    Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль выложил на своей странице в Instagram совместную фотографию с двукратной победительницей Олимпийских игр в соревнованиях по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой, сделанное на церемонии ФИФА The Best Awards. Мероприятие состоялось в понедельник, 9 января, в Цюрихе. Российской легкоатлетке была оказана честь вручить награды лучшим болельщикам по версии ФИФА.

    «Рад встретиться с Еленой Исинбаевой. Я восхищен вашим талантом. Всего наилучшего», – подписал фото Пуйоль.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.01.2017 21:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 11 января 2017, 13:26

      Пуйоль не кажется игроком завершившим карьеру. Еще в форме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Dob13 11 января 2017, 08:44

      Пуйоль даже выше. Удивлен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 11 января 2017, 01:44

      Приятная фотография

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      dredan 11 января 2017, 00:05

      А где у него правая рука о_О

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А потом присунул ей?

      -7
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      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > Фан666 10 января 2017, 23:33

      Думай, что пишешь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 января 2017, 21:28

      Ленка заслуживает уважения, молодец Пуйоль

      4
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