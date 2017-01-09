Канчельскис: «Если бы Португалия не выиграла Евро, Роналду мог и не получить награду ФИФА»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду мог не стать лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА, если бы он не выиграл вместе со сборной Португалии чемпионат Европы 2016 во Франции. Такое мнение высказал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.

«Роналду выиграл чемпионат Европы с Португалией, он был лидером команды, забил три мяча, это большой плюс. Кроме того, он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», в этом тоже большой плюс. Думаю, если бы Португалия не победила на Евро, тогда Роналду мог и не завоевать этот трофей», – сказал Канчельскис.