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    Инфантино: «Право определять лучшего футболиста мира принадлежит исключительно ФИФА»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что именно главная футбольная организация мира вправе давать официальное звание лучшего футболиста.

    На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией французского журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.

    «Сегодня мы подводим итоги года и наслаждаемся футболом. Я рад видеть здесь легендарных игроков прошлого и звезд настоящего. Еще раз отмечу, что право определять официально лучшего футболиста мира принадлежит исключительно ФИФА», – отметил Инфантино в ходе церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года.

    Имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА будет названо в 21:47 по московскому времени. На это звание претендуют португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и француз Антуан Гризманн. Ранее France Football вручил свой приз Роналду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 января 2017, 21:43

      Гризман даже в команду года не попал... Месси тоже врядли возьмёт приз - даже не приехал. А значит франц футбол назвали того же игрока! И зачем тогда так пиариться?

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