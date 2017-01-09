Конте не верит в завершение карьеры Гвардиолой

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выступил со словами поддержки своему коллеги из «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, который пожаловался на усталость от постоянного давления на него.

«Я уважительно отношусь к Гвардиоле. Да, можно уставать по причине большой затраты энергии, но если у тебя есть своя философия, представление о стиле игры команды, то все окупится. Но и мысли об уходе могут появиться.

Уверен, что Гвардиола будет еще долго работать. Он показывает фантастические результаты со своими командами, он любит большое давление. Ему нужна такая работа», – приводит слова специалиста ВВС.

Напомним, на днях Гвардиола признался, что близок к завершению своей карьеры.